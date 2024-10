Sammer fordert mehr nach Dortmunds Cl-Gala

IMAGO/Ralf Treese/DeFodi Images

Matthias Sammer stellte nach der BVB-Gala sogleich eine Forderung an die Spieler

Borussia Dortmund hat am Dienstagabend den höchsten Sieg der Vereinsgeschichte in der Champions League gefeiert. Und doch geht der Blick von BVB-Berater Matthias Sammer direkt nach der Partie bereits wieder in Richtung Bundesliga-Alltag. Er fordert: Nun muss die Mannschaft von Cheftrainer Nuri Sahin auch gegen Union Berlin überzeugen.

BVB-Berater Matthias Sammer will das fulminante 7:1 (5:1) in der Champions League gegen Celtic FC schnell abhaken.

"Ich kann mich freuen über so einen Abend", begann der Dortmunder Meistertrainer von 2002 in seiner Rolle als TV-Experte bei "Prime Video" nach der Königsklassen-Gala: "Aber gleichzeitig habe ich im Hinterkopf: Union Berlin am Samstag, der Alltag."

Eine aus seiner Sicht zentrale Frage: "Wie geht der Klub und wie gehen die Spieler damit um? Das ist wichtig." Klar sei laut Sammer: "Für mich setzt so ein Spiel Maßstäbe."

Auch Sahin sieht neue "Benchmark" im BVB-Spiel

Dank des Dreierpacks von Karim Adeyemi (11./29./41.), der kurz nach der Halbzeit verletzt ausgewechselt werden musste, und der weiteren Tore von Kapitän Emre Can (7./Foulelfmeter), zweimal Serhou Guirassy (40./Foulelfmeter, 66.) und Felix Nmecha (79.) setzte sich der BVB vorerst in der Spitzengruppe der neu formierten Champions League fest. Das zwischenzeitliche 1:1 für die Gäste hatte Daizen Maeda (9.) erzielt.

Auch für Cheftrainer Nuri Sahin stellt die Top-Leistung, und vor allem das Pressing-Verhalten, gegen die Schotten nun eine "Benchmark" für die kommenden Partien dar. "Ich bin froh, dass wir in unserer Entwicklung Schritte gemacht haben."

Nach dem Auswärtsspiel bei Union Berlin am Samstag (15:30 Uhr) geht es für die Nationalspieler vorerst auf Länderspielreise, dann steht die Partie zuhause gegen Aufsteiger FC St. Pauli (18.10.) an. Das nächste Duell in der Champions League folgt sogleich am 22. Oktober: Dann kommt es zur Neuauflage des Champions-League-Finales bei Real Madrid.