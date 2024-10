Eintracht-Boss mit irrer Meister-Ansage

IMAGO/Michael Taeger

SGE-Präsident Mathias Beck träumt von der Frankfurter Meisterschaft

Am kommenden Bundesliga-Wochenende geht es für Eintracht Frankfurt in ein echtes Spitzenspiel. Am Sonntagabend (ab 17:30 Uhr) steht das Heimspiel gegen den Tabellenführer FC Bayern an. SGE-Präsident Mathias Beck hofft auf die nächste Gala-Vorstellung der Frankfurter gegen den Spitzenreiter.

Den Adlerträgern gelangen in den letzten Jahren immer mal wieder große Siege gegen den FC Bayern. So auch in der Hinrunde der Vorsaison, als der deutsche Rekordmeister mit 5:1 aus dem heimischen Deutsche Bank Park gefegt wurde.

Auf eine ähnliche Top-Leistung gegen die Münchner hofft Eintracht-Präsident Mathias Beck auch dieses Mal, wie er gegenüber "Bild" ausführte.

"Erster gegen Zweiter bei einem Spiel gegen Bayern, wann gab’s das zuletzt? Das ist toll", meinte der Aufsichtsratsvorsitzende der SGE, der das Präsidentenamt bei dem Traditionsverein zu Beginn dieses Jahres von seinem langjährigen Vorgänger Peter Fischer übernommen hatte.

Zunächst sei nun der Fokus auf das Europa-League-Spiel gegen Besiktas Istanbul (Donnerstag ab 21 Uhr) gerichtet. "Aber danach gehen wir Vollgas auf die Bayern, ist doch klar. Dann hoffe ich, dass wir denen die Lederhosen ausziehen", so die markige Ansage des 53-Jährigen in Richtung Süden.

Sollte der Eintracht tatsächlich der erneute Heimsieg gegen den deutschen Rekordmeister glücken, winkt der Mannschaft von Cheftrainer Dino Toppmöller sogar die Tabellenführung nach dem sechsten Spieltag.

SGE-Präsident will "nur noch den Bierlieferanten reinlassen"

Angesprochen auf eine mögliche deutsche Meisterschaft mit Eintracht Frankfurt meinte Präsident Beck zwar, dass er sich das nach derzeitigem Stand noch nicht vorstellen könne.

Einmal mit dem Gedanken konfrontiert, gab er allerdings auch zu: "Natürlich ist das ein Traum, aber wir sind erst mal richtig froh, dass wir aktuell sportlich so gut dastehen."

Für den Fall der ersten Frankfurter Meisterschaft seit 1959 hat Beck derweil einen irren Traum: "Um aber auf den unwahrscheinlichen Fall einzugehen: Ich habe meinen Freunden schon gesagt, sollte das irgendwann mal passieren, dann schließe ich mich zwei Wochen in einer Kneipe ein und lasse nur den Bierlieferanten rein."