Internationale Pressestimmen zur Bayern-Pleite

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Marcel von Fehrn

Der FC Bayern verlor bei Aston Villa in der Champions League

Der FC Bayern hat seine erste Saisonniederlage kassiert. Beim englischen Premier-League-Klub Aston Villa verlor die Mannschaft von Vincent Kompany mit 0:1 (0:0), Manuel Neuer patzte schwer. Die Pressestimmen aus dem In- und Ausland:

Deutschland

kicker: "Neuers folgenschweres Risiko: Erste Bayern-Niederlage unter Kompany. Nach einem Stellungsfehler von Manuel Neuer kassierte der FC Bayern die erste Saisonniederlage beim 0:1 gegen Aston Villa. Der eingewechselte Jhon Duran wird zum Matchwinner für die Hausherren."

Bild: "Wo stand er bloß beim Bayern-Gegentor? NEUER-PATZER - Erste Niederlage für Kompany. Vier Tage nach dem Topspiel-Remis gegen Leverkusen (1:1) verliert der Trainer mit den Bayern am zweiten Champions-League-Spieltag mit 0:1 bei England-Klub Aston Villa. Dabei sieht Keeper Manuel Neuer (38) beim Gegentreffer überhaupt nicht gut aus!"

ntv: "Neuer irrt durch Strafraum, Patzer besiegelt Bayern-Pleite. Lange dominiert der FC Bayern in der Champions League bei Aston Villa, doch dann leistet sich Manuel Neuer einen Patzer, der die erste Pleite unter Trainer Kompany bedeutet: Einen langen Ball schätzt der Keeper völlig falsch ein und der Superjoker der Engländer schlägt zu."

Spiegel Online: "Er wusste ganz genau, wo Neuer steht. Die erste Niederlage unter Trainer Kompany setzt den FC Bayern in der Champions League unter Druck. Den einzigen Treffer des Abends erzielte Villa-Stürmer Jhon Duran. Er profitierte von Manuel Neuers Ausflügen weit vor das Tor."

FAZ: "Erste Saisonniederlage der Bayern. Der erste Rückschlag in der noch jungen Saison ereilt den FC Bayern München in der Champions League. Aston Villas Jhon Duran überlistet Manuel Neuer. Den Stürmern der Bayern fehlt die Präzision."

England

The Sun: "'Roaring Royal': Der begeisterte Prinz William feiert Aston Villas Sieg gegen Bayern München in der Champions League. Villans-Fan William war im Villa Park, um den Kampf seiner Mannschaft mit den Bundesliga-Giganten zu beobachten – angeführt von Englands Kapitän Harry Kane."

The Times: "Superjoker Durán sorgt für Villa-Sieg, den sie noch in Generationen feiern werden. Emiliano Martínez hält in letzter Minute überragend gegen Harry Kane. Unai Emerys Team beendet damit die Serie aus 41 unbesiegten Gruppenspielen in Serie des Deutschen Giganten."

BBC: "Villa sichert sich historischen Sieg gegen Bayern. Der Siegtreffer von Jhon Duran in der 79. Minute sichert Aston Villa am zweiten Spieltag der Champions League einen historischen Sieg gegen Bayern München im Villa Park."

The Guardian: "Jhon Duráns waghalsiger Heber für Aston Villa lässt Neuer und Bayern kalt. Die Rückkehr auf die große Vereinsbühne verlief für Aston Villa ziemlich reibungslos: Der eingewechselte Jhon Durán brachte Bayern München mit einem herrlichen Heber aus dem Stand ins Bett."

The Mirror: "Aston Villa setzt mit historischem Sieg bei Bayern München ein Zeichen in der Champions League. Es war der Abend, an dem Aston Villa ein neues Kapitel in seiner glorreichen Geschichte aufschlug. Niemand im Villa Park wird jemals die glühende Atmosphäre, den Lärm und den Ruhm vergessen, als sie den sechsmaligen Europa-Champion bezwangen. Und natürlich war es der eingewechselte Jhon Duran, der mit seinem Wundertor zum Matchwinner wurde und den mächtigen Bayern München besiegte."

Spanien

Marca: "Die 'Helden' sind die 'Schurken' (Villans): Pau Torres, 'El Dibu' und John Durán begraben Bayern. Die Rückkehr des Europapokals in den Villa Park - vier Jahrzehnte später - hätte nicht emotionaler sein können. Nicht einmal Prinz William, ein bekannter Villan, wollte sie verpassen."

Mundo Deportivo: "John Durán und Dibu Martínez avancieren zu Helden von Aston Villa, das Bayern bezwingt. Der junge Kolumbianer wurde eingewechselt und erzielte ein tolles Tor gegen Neuer, zwei Paraden des Argentiniers in der Nachspielzeit sorgten wie schon im Finale von 1982 für ein 1:0 gegen den bayerischen Giganten."

AS: "Historische Leistung von Emery! Ein Tor von Jhon Duran, der erneut eingewechselt wurde, und mehrere wundersame Paraden von 'Dibu' Martinez schlugen Bayern München im Villa Park zu Boden. Zweiter Sieg in zwei Spielen für die 'Bösewichte' in Europa."

Weitere Pressestimmen aus Europa

L'Équipe (Frankreich): "Aston Villa schafft mit einem Sieg über Bayern eine Sensation. Als großer Fan von Aston Villa war Prinz Williams am Mittwochabend natürlich auf der Tribüne anwesend. Der Thronfolger genoss die fantastische Atmosphäre im Villa Park und die Leistung seiner Schützlinge in der Neuauflage des Endspiels von 1982."

Gazzetta dello Sport (Italien): "Bayern München lässt sich von der magischen Atmosphäre des Villa Parks entzaubern und beschert Aston Villa den Moment des Ruhms, auf den sie ein Leben lang gewartet haben."

Blick (Schweiz): "Bayern erlebt böse Überraschung. Bayern-Enttäuschung in der Champions League! Nach der 9:2-Gala Mitte September gegen Dinamo Zagreb setzt es nun für die Mannschaft von Vincent Kompany in Birmingham gegen Aston Villa eine überraschende 0:1-Niederlage ab."