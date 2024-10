BVB verlängert mit "Mentalitätsspieler"

IMAGO/Maximilian Koch

Julian Ryerson bleibt dem BVB mindestens noch vier Jahre erhalten

Borussia Dortmund hat Außenverteidiger Julian Ryerson vorzeitig mit einem neuen Arbeitspapier ausgestattet. Der norwegische Nationalspieler trägt bis 2028 das Trikot des BVB. Das teilte der Verein aus dem Ruhrpott mit.

"Julian ist unmittelbar nach seiner Verpflichtung zu einem ganz wichtigen Bestandteil unserer Mannschaft geworden. Das gilt sowohl auf als auch neben dem Platz", adelte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl den 26-Jährigen.

Ryersons Entwicklung bei den Schwarzgelben habe sicher nicht jeder erwartet, so Kehl: "Aber wir wussten von Anfang an, dass Julian mit seiner Dynamik, Intensität und seinem Erfolgshunger hervorragend zum BVB und unseren Tugenden passen würde."

Ryerson identifiziere sich voll mit dem BVB "und gibt uns sportlich mit seinem vielseitigen Profil verschiedene Optionen. Wir sind sehr froh, Julian für die nächsten vier Jahre an uns binden zu können", führte Kehl weiter aus.

Der Außenverteidiger äußerte, er sei "stolz und demütig, Teil dieses Vereins zu sein." Ryerson war Anfang 2023 für eine Ablösesumme von fünf Millionen Euro von Bundesliga-Konkurrent Union Berlin zu den Westfalen gewechselt. Er gilt bei den Borussen als "Mentalitätsspieler" und ist zudem auf den Außen links wie rechts einsetzbar.

BVB: Ryerson liebt das Dortmund-Gefühl

In bisher 62 Pflichtspielen - darunter das Champions-League-Endspiel gegen Real Madrid (0:2) - schoss Ryerson fünf Tore und bereitete drei Treffer vor. "Ich fühle mich hier wohl und genieße jeden Spieltag – vor allem, wenn wir zu Hause antreten. Deswegen bin ich beim BVB, und dieses Gefühl will ich so lange wie möglich haben", sagte Ryerson.

Der Abwehrmann spielt seit 2018 in Deutschland, stieg 2019 mit Union Berlin in die Bundesliga auf. Für die norwegische Nationalmannschaft bestritt Ryerson seit 2020 bisher 24 Länderspiele, auf einen Treffer im Trikot der Skandinavier wartet er noch.