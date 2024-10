Mats Hummels nimmt Bankdrücker-Rolle mit Humor

IMAGO/Raffaele Conti/IPA Sport / ipa-a

Kam über das Aufwärmprogramm bislang noch nicht hinaus: Mats Hummels

Mats Hummels hat seit seinem Abschied vom BVB noch kein einziges Spiel für seinen neuen Klub AS Rom bestritten. Er selbst nimmt seine Situation aber mit Humor.

Mats Hummels sieht die Diskussion um seine Rolle als Bankdrücker bei der AS Rom gelassen. "Rome so far", schrieb der Innenverteidiger zu einem Instagram-Post, der mehrere Bilder umfasst. Auf dem ersten zieht Hummels eine traurige Miene, danach folgen einige Eindrücke aus den vergangenen Tagen, die Hummels etwa beim Sightseeing in der Stadt oder abends beim Ausgehen zeigen.

Der Abwehr-Routinier fügte hinzu: "Spielbilder sind bald auch dabei, denke ich."

Seit seiner Ankunft in der italienischen Hauptstadt hat der Innenverteidiger noch keine einzige Spielminute für seinen neuen Klub absolviert. Beim enttäuschenden Auswärtsspiel der Giallorossi in Monza (1:1) am vergangenen Spieltag fehlte der 35-Jährige krankheitsbedingt. Davor musste er sich stets mit einem Platz auf der Bank begnügen.

Hummels: "Es wurde jetzt ein bisschen viel daraus gemacht"

"Es wurde jetzt ein bisschen viel daraus gemacht, dass ich die ersten Spiele nicht gespielt habe, aber es war ehrlich gesagt das Erwartbarste auf der Welt, wenn ein 35-Jähriger nach drei Monaten ohne Mannschaftstraining dann doch drei Wochen braucht, um wieder in Form zu kommen", hatte Hummels auch zuletzt in seinem Podcast "Alleine ist schwer" hervorgehoben, der vor dem Europa-League-Duell beim schwedischen Klub Elfsborg aufgenommen wurde.

Dort saß der langjährige BVB-Verteidiger erneut 90 Minuten lang auf der Bank, am Ende verloren die Italiener die Partie mit 0:1 (0:1) durch ein Elfmetertor von Michael Baidoo.

Schon bei den Heimspielen gegen Udinese Calcio (3:0), Athletic Bilbao (1:1) und Venezia FC (2:1) wurde Mats Hummels von seinem neuen Cheftrainer Ivan Juric nicht eingesetzt. Auch in der letzten Partie unter dessen Vorgänger Daniele De Rossi, dem 1:1 in Genua Mitte September, musste Hummels zuschauen. Damals hatte der Abwehr-Star aber auch erst wenige Trainingseinheiten in den Beinen.

Hummels nach BVB-Abschied und langer Pause "nicht zu 100 Prozent fit"

Erklärt wurde die bisherige Nichtberücksichtigung mit dem Fitness-Zustand des Weltmeisters von 2014. Auf der Pressekonferenz vor dem Elfsborg-Spiel hatte Juric - wie in den Wochen zuvor - einen Einsatz von Hummels zwar nicht ausgeschlossen, allerdings auch gemeint: "Er ist spät zu uns gestoßen und muss sich erst in die richtige Verfassung bringen. Als Verteidiger hat man eine schwierige Rolle. Man muss bereit sein."

Im Training zeige Hummels, dass er "hart arbeitet" und unbedingt seine Chance erhalten möchte. "Aber er ist nicht zu 100 Prozent fit. Ich hoffe, dass er so schnell wie möglich dahin kommt."

Neben Mats Hummels stehen dem Kroaten noch der ehemalige Frankfurter Evan Ndicka, der ehemalige Leipziger Angelino sowie Mario Hermoso und Gianluca Mancini zur Verfügung.