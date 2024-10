Moukoko nicht im Aufgebot: U21-Coach begründet Verzicht

IMAGO/Goal Sports Images

BVB-Leihgabe Youssoufa Moukoko fehlt im DFB-Aufgebot der U21-Nationalmannschaft

BVB-Leihgabe Youssoufa Moukoko ist von U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo nicht für die EM-Qualifikationsspiele gegen Bulgarian (11.10.) und Polen (15.10.) nominiert worden. Anschließend gab er den Grund für die Nichtberücksichtigung preis.

U21-Torjäger Youssoufa Moukoko muss auf seinen nächsten Einsatz im DFB-Unterbau warten. "Mit Youssoufa bin ich im vertrauensvollen Austausch, und er ist und bleibt für uns ein wichtiger Spieler", erklärte Nationaltrainer Antonio Di Salvo die Entscheidung: "Priorität hat im Moment seine Entwicklung zur Stammkraft in Nizza, deshalb haben wir entschieden, dass er in dieser Phase in Nizza bleibt."

Moukoko war im Sommer von Borussia Dortmund an den französischen Erstligisten OGC Nizza verliehen worden, mittels einer Kaufoption könnte der Abschied sogar endgültig sein.

Beim französischen Europa-League-Teilnehmer kam der 19-Jährige bislang in fünf Pflichtspielen zum Einsatz. Mit zwei Treffern und zwei Vorlagen liest sich die Bilanz des Youngsters auf den ersten Blick nicht allzu schlecht. Doch drei der vier Torbeteiligungen verbuchte Moukoko bei der 8:0-Gala gegen Aufsteiger AS Saint-Etienne. Bei der jüngsten 1:4-Klatsche bei Lazio Rom gelang ihm immerhin eine weitere Vorlage.

BVB-Stürmer Beier soll sich Selbstvertrauen holen

Der Mittelstürmer, der vom damaligen Bundestrainer Hansi Flick mit zur WM nach Katar genommen wurde und auf zwei A-Länderspiele kommt, zählt eigentlich fest zum Kader der U21-Nationalmannschaft. In sechs Qualifikationsspielen für die Europameisterschaft im kommenden Jahr in der Slowakei erzielte Moukoko sechs Tore - allerdings liegt sein letzter Treffer schon etwas länger zurück.

ENDSPURT IN DER EM-QUALIFIKATION - mit diesen Jungs! 👇💥



🇩🇪🇧🇬 | 11. Oktober, 18 Uhr | 🏟️ Regensburg

🇵🇱🇩🇪 | 15. Oktober, 17 Uhr | 🏟️ Łódź



📺 Beide Spiele seht ihr live bei @ProSiebenMAXX!#U21 #GERBUL #POLGER pic.twitter.com/hAq7bfmQR3 — DFB-Nachwuchs (@DFBNachwuchs) 4. Oktober 2024

Moukoko hatte all seine Tore bei den Siegen gegen den Kosovo (3:0), Bulgarien (3:2) und Estland (4:1) an den ersten drei Spieltagen erzielt, seit November 2023 kamen keine weiteren hinzu. Im laufenden Kalenderjahr kam er lediglich beim Länderspiel-Doppelpack im März gegen den Kosovo (0:0) und Israel (2:0) zum Einsatz.

Gegen Bulgarien und Polen, den laut Di Salvo "beiden stärksten Gegnern in unserer Gruppe", kann die deutsche U21-Nationalmannschaft die Qualifikation für die EM-Endrunde nun perfekt machen. Gespickt ist der Kader mit zahlreichen Bundesliga-Profis, wie etwa Torwart Noah Atubolu (SC Freiburg), Tom Rothe (Union Berlin), Luca Netz, Rocco Reitz (beide Bor. Mönchengladbach), Ansgar Knauff (Eintracht Frankfurt), Paul Wanner (1. FC Heidenheim) oder Maximilian Beier (Borussia Dortmund).

Der BVB-Stürmer soll sich bei der U21 neues Selbstvertrauen holen, hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann schon am Donnerstag im Zuge der Kaderbekanntgabe für die Nations-League-Spiele erklärt.