Irres 100-Mio.-Gerücht um Bayern-Schreck

IMAGO/Jose Breton

Jhon Duran erzielte gegen den FC Bayern das Tor des Abends

Spätestens seit Mittwochabend hat Jhon Duran in Fußball-Europa einen Namen. Der Stürmer von Aston Villa wurde mit seinem goldenen Tor zum 1:0 gegen den FC Bayern zum Helden des Abends für seine Farben. Die Gerüchteküche um den jungen Stürmer brodelt seit dem immer heißer.

Im Januar des vergangenen Jahres war Duran für knapp 17 Millionen Euro vom MLS-Klub Chicago Fire aus den USA auf die Insel zu Aston Villa gewechselt.

Der Kolumbianer setzte sich seit dem direkt als Stammspieler bei den Villans durch, bestritt bis dato bereits 58 Pflichtspiele für den Klub und erzielte dabei 14 Tore.

Nachdem er dem FC Bayern die erste Pflichtspiel-Niederlage unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany bescherte, indem er in der 79. Minute Kapitän Manuel Neuer mit einer frechen Direktabnahme übertölpelte, hat er sich in der Champions League in den Fokus gespielt.

Der 20-Jährige hat auch in der englischen Meisterschaft hervorragend in die Saison gefunden. Obwohl er noch keinen einzigen Startelf-Einsatz verbuchen kann, steht Duran in der Premier League bereits bei vier Saisontoren. Immer wieder brachte der Mittelstürmer frischen Wind in das Spiel der Elf von Teammanager Unai Emery und erzielte entscheidende Tore.

Als größter Interessent für den Bayern-Schreck soll sich mittlerweile der Premier-League-Konkurrent FC Chelsea in Stellung bringen. Die Blues sollen ernsthaft an Duran interessiert sein, der in Birmingham noch langfristig bis 2028 unter Vertrag steht.

Aston Villas nächster XXL-Transfer?

Laut dem Onlineportal "Teamtalk" ruft Aston Villa mindestens 95 Millionen Euro Ablöse für den zwölfmaligen Nationalspieler auf, denkt nach derzeitigem Stand ohnehin nicht über einen Verkauf nach.

Aston Villa hat in den vergangenen Jahren immer wieder mit XXL-Verkäufen für Aufsehen gesorgt. So wurden erst in diesem Sommer die bisherigen Stammspieler Douglas Luiz für 51,5 Millionen Euro in Richtung Juventus Turin und Moussa Diaby für 60 Millionen Euro in Richtung Al-Ittihad verkauft.

Alles überstrahlender Rekordtransfer der Villans war aber bisher Jack Grealish, der vor drei Jahren für über 117 Millionen Euro zu Manchester City gewechselt war.