BVB kassiert Pleite bei Union - Kobel-Aussage überrascht

IMAGO/Matthias Koch

Bittere Pleite für den BVB bei Union Berlin

Borussia Dortmund ist nach dem Torspektakel gegen Celtic Glasgow ohne seinen Königsklassen-Held Karim Adeyemi unsanft auf dem Boden der Tatsachen gelandet.

Vier Tage nach dem fulminanten 7:1 in der Champions League unterlag die Mannschaft von Trainer Nuri Sahin bei Union Berlin mit 1:2 (0:2) und muss in der Bundesliga weiter auf den ersten Auswärtssieg warten.

Kevin Vogt (26., Foulelfmeter) und Yorbe Vertessen (45.) trafen für die Berliner, die damit zu Hause in dieser Saison weiter ungeschlagen sind. Für den BVB war der Ex-Unioner Julian Ryerson (62.) erfolgreich, doch der Treffer reichte nicht.

"Eine Erklärung ist schwer", gab Torhüter Gregor Kobel nach dem Schlusspfiff bei "Sky" zu: "Es ist natürlich wieder ein Rückschlag", sagte der Keeper, behauptete aber: "Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, die erste Halbzeit war der Schlüssel."

Über weite Strecken zeigten sich die Dortmunder, die ohne Adeyemi auskommen mussten, offensiv zu harmlos. Der 22-Jährige hatte sich im Duell mit Celtic, in dem er mit Spielfreude und drei Toren geglänzt hatte, eine Muskelverletzung zugezogen.

BVB mit Personalsorgen in der Offensive

Sahin hatte Union im Vorfeld als "unangenehmen Gegner" bezeichnet und vor allem die defensive Stärke des Gegners hervorgehoben. Dabei fehlten dem BVB-Coach in den verletzten Giovanni Reyna und Julien Duranville weitere Optionen für die Offensive.

Adeyemi, der mit zehn Torbeteiligungen einen grandiosen Saisonstart hingelegt hat, wurde durch Maximilian Beier ersetzt. Bei Union feierte der 20 Jahre alte Aljoscha Kemlein sein Startelf-Debüt.

Die Gäste waren von Beginn an um Spielkontrolle bemüht, eine Flanke von Yan Couto (3.) flog ins Leere. Doch Union zog sich keineswegs zurück, der Ex-Dortmunder Tom Rothe (8.) setzte im Getümmel den Schuss rechts am Tor vorbei. Die Berliner liefen weiter mutig an und versuchten, Dortmund früh zu stören.

BVB nicht zwingend genug

Nach der Unioner Druckphase kam nun auch der BVB wieder zum Zug, war jedoch vor dem Tor nicht zwingend genug. Couto (19.) versuchte es aus der Distanz, Frederik Rönnow parierte sicher. Wenig später setzte Serhou Guirassy den Schuss weit übers Tor (22.).

Union blieb weiter wachsam und wurde belohnt: Nach einem Konter brachte Nico Schlotterbeck FCU-Stürmer Benedict Hollerbach zu Fall, Vogt verwandelte sicher vom Punkt. Die Gastgeber waren auch nach dem Führungstreffer die aktivere Mannschaft und kamen immer wieder gefährlich vor das Tor. Vertessen erhöhte schließlich kurz vor der Pause verdient.

Der Belgier kam auch im zweiten Durchgang gleich wieder zum Abschluss, doch dieses Mal war Gregor Kobel zur Stelle (53.). Auf der anderen Seite scheiterte Beier an Rönnow (55.). Dortmund erhöhte den Druck, Ryerson gelang gegen seinen Ex-Klub der Anschlusstreffer. Doch auch Union kam noch zu Chancen.