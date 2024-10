FC Schalke 04 verkündet Trainer-Entscheidung

IMAGO

Kees van Wonderen ist neuer Trainer des FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 hat wie erwartet Kees van Wonderen als neuen Cheftrainer verpflichten. Das bestätigten am Sonntagnachmittag auch die Königsblauen, nachdem sich bereits zuvor die Töchter des Niederländers zu Wort gemeldet hatten.

Van Wonderen erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2026 auf Schalke und bringt Robert Molenaar als neuen Co-Trainer mit. Er wird am Montag seine erste Trainingseinheit leiten.

"Die Basis unserer Suche bildete ein Anforderungsprofil, das wir gemeinsam mit dem Vorstand verabschiedet haben. Zusammengefasst: ein Trainer, dessen Arbeit auf dem Rasen eine sichtbare Handschrift trägt, der weiß, wie er mit unserem Kader arbeiten will und Erfahrung mitbringt, Spieler zu entwickeln", sagte S04-Kaderplaner Ben Manga. "Wir sind absolut überzeugt davon, dass wir mit Kees van Wonderen die richtige Person für die Aufgabe gefunden haben."

Er habe die Arbeit von Wonderens "seit einigen Jahren" sowie "sehr intensiv" verfolgt, so Manga weiter.

"Die Gespräche mit den Verantwortlichen waren sehr gut und von großem Vertrauen geprägt. Wir haben alle Saisonspiele analysiert und eine Idee entwickelt, was wir mit dem Team erarbeiten wollen", erklärte van Wonderen. "Das ist mitten in einer laufenden Saison herausfordernd, doch wir gehen es mit Überzeugung und Zuversicht an."

FC Schalke 04: Trainer-Töchter enthüllen Entscheidung vorab

Zuvor hatten bereits die Töchter des neuen S04-Trainers seinen Wechsel nach Gelsenkirchen bestätigt.

"Er geht nach Deutschland zu Schalke. Das ist super spannend", sagt Emilie van Wonderen in einem Video bei "ESPN". Ihre Schwester Maaike erklärte: "Er hat da richtig viel Lust drauf. Er ist super enthusiastisch und kann nicht erwarten, dass es losgeht."

Sie plauderte aus, ihr Vater und Schalke seien schon "eine Weile" in Gesprächen gewesen. "Am Ende ging es dann sehr schnell. Das ist schon verrückt." Schalke sei "ein großer Klub und eine große Herausforderung" für ihren Vater, "und wir sind gespannt, wie sich das alles entwickeln wird".

Erste Trainerstation im Ausland für Kees van Wonderen

Van Wonderen folgt auf Interimscoach Jakob Fimpel, der in die U23 der Schalker zurückkehrt. Fimpel wiederum hatte das Amt vom entlassenen Karel Geraerts übernommen.

Van Wonderen, der die deutsche Sprache beherrscht, ist zwar schon lange im Trainer-Geschäft, hierzulande aber ein unbeschriebenes Blatt. Bis zum Ende der vergangenen Saison arbeitete der 55-Jährige zwei Jahre beim SC Heerenveen.

Zuvor coachte er unter anderem die Go Ahead Eagles und war auch Co-Trainer der niederländischen Nationalmannschaft.

FC Schalke 04: Traumlösung war angeblich Raúl

Von Geraerts hatte sich Schalke nach dem 3:5-Heimdebakel gegen Darmstadt 98 getrennt. Gleichzeitig mit ihm musste auch Sportdirektor Marc Wilmots seinen Hut nehmen.

Danach wurden zahlreiche mal mehr und mal weniger prominente Trainer auf Schalke gehandelt.

Traumlösung der Verantwortlichen soll die Rückkehr von Vereinsikone Raúl gewesen sein. Der 47 Jahre alte Spanier, aktuell verantwortlich für die zweite Mannschaft von Real Madrid, soll dem S04 aber eine Absage übermittelt haben.

Auch der frühere Welt- und Europameister Fernando Torres wurde mit Schalke in Verbindung gebracht. Diese Spekulationen verdichteten sich jedoch nicht.