Dreierpack! Thuram ballert Inter zum Sieg

IMAGO

Dreierpack von Marcus Thuram

Der Ex-Gladbacher Marcus Thuram hat Meister Inter Mailand in der italienischen Serie A praktisch im Alleingang zum Sieg über den FC Turin geschossen.

Der französische Nationalspieler erzielte beim 3:2 (2:1) gegen den FC Turin alle Treffer für die Nerazurri, die vorerst auf Tabellenplatz zwei rückten und den Abstand zu Spitzenreiter SSC Neapel auf zwei Punkte verringerten.

Nach einer frühen Roten Karte gegen Torinos Chilenen Guillermo Maripan (20.) traf Thuram (25./35.) zunächt doppelt für Inter, das mit dem deutschen Verteidiger Yann Aurel Bisseck in der Startelf angetreten war - für Bisseck kam zur zweiten Halbzeit der frühere Stuttgarter und Münchner Benjamin Pavard ins Spiel.

Turin verkürzte noch vor der Pause durch Duvan Zapata (36.), doch in der 60. Minute machte Thuram, der nun bei sieben Toren in sieben Ligaspielen steht, seinen zweiten Dreierpack als Profi perfekt. Den ersten hatte er im Juli 2022 für Borussia Mönchengladbach beim 9:1 in der ersten Runde des DFB-Pokals beim SV Oberachern erzielt. Nach dem Anschlusstreffer durch Nikola Vlasic (86./Foulelfmeter) musste Inter noch einmal zittern.