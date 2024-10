Mertesacker glaubt an den FC Bayern

FIRO/SID

Mertesacker ist von den Stärken des FC Bayern überzeugt

Nach Ansicht des früheren Fußball-Weltmeisters Per Mertesacker hat die erste Saisonniederlage den FC Bayern nur noch gefährlicher gemacht.

"Die Bayern wollen sofort zurückkommen in die Erfolgsspur. Das macht Bayern ja besonders stark", sagte der Ex-Profi dem SID am Rande der Neuro Athletik Conference in Köln. Mertesacker tippt daher im Topspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Eintracht Frankfurt auf die Münchner.

Das 0:1 der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in der Königsklasse bei Aston Villa sei "ein Patzer" gewesen. "Aber Bayern wird sich davon schnell erholen und in der Bundesliga für Furore sorgen", sagte Mertesacker.

Kompany habe eine "tolle Erfahrung" und habe trotz der Tatsache, "dass er noch ein junger Trainer ist einen richtig guten Start hingelegt", sagte der Weltmeister von 2014: "Da ist volles Vertrauen von den Bayern-Verantwortlichen. Die Spieler ziehen 100-prozentig mit und sind überzeugt von seinen Ideen. Alles, was man so hört, geht in die richtige Richtung."