DFB-Keeper Blaswich kassiert böse Abreibung

AFP/SID/RONNY HARTMANN

Schlimme Woche für Janis Blaswich

Nach seiner Nominierung für die deutsche Nationalmannschaft hat Torhüter Janis Blaswich mit Red Bull Salzburg innerhalb weniger Tage die nächste herbe Pleite kassiert.

Bei Meister Sturm Graz erlitt das Team von Trainer Pepijn Lijnders am Sonntag in der österreichischen Fußball-Bundesliga ein 0:5 (0:2).

Am Dienstag war Salzburg in der Champions League zu Hause mit 0:4 gegen Stade Brest aus Frankreich unter die Räder gekommen, zum Start in die Königsklasse hatte es ein 0:3 bei Sparta Prag gesetzt.

In Graz mussten die Salzburger die höchste Niederlage in der Bundesliga seit einem 0:7 gegen Rapid Wien 2008 hinnehmen. "Wo das Glück fehlt, kommt noch Pech dazu", hieß es in der Mitteilung des Klubs zum Spiel. Mika Biereth gelang ein Dreierpack für den Tabellenführer (30./50./62.).

"Es war nicht gut genug, in jeder Facette des Spiels", sagte Offensivspieler Mads Bidstrup: "Vieles ist falsch gelaufen. Gut, dass wir jetzt zwei Wochen haben, um das alles zu analysieren."

Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Blaswich am Donnerstag nach der Verletzung von Marc-Andre ter Stegen als dritten Torhüter neben Alexander Nübel und Oliver Baumann für die anstehenden Nations-League-Spiele nominiert. Beim 0:2 durch Biereth sprang der Ball vom Pfosten von hinten an Blaswichs Arm und danach über die Linie.