Real hofft auf nächsten Top-Transfer zum Nulltarif

IMAGO/Ian Stephen

Spielt Trent Alexander-Arnold bald für Real Madrid?

Die schwere Verletzung von Dani Carvajal hat bei Real Madrid ein großes Loch auf der Rechtsverteidiger-Position gerissen. Stopfen könnte dieses ein Star des FC Liverpool, der womöglich schon im Winter zu den Königlichen stoßen könnte, dies spätestens im Sommer tun soll.

Mit Dani Carvajal hat Real Madrid am Wochenende eine unumstrittene Stammkraft verloren. Der Außenverteidiger zog sich eine schwere Kreuzbandverletzung zu und wird den Königlichen viele Monate fehlen. Ein Comeback in der Saison 2024/25 ist ausgeschlossen.

Die große Frage ist, ob die Madrilenen auf dieser so wichtigen Position noch einmal personell nachlegen. Spanische Medien berichten von entsprechenden Überlegungen. Objekt der Begierde ist in diesem Fall Trent Alexander-Arnold vom FC Liverpool.

Real Madrid hat ein Ass im Ärmel

Der englische Nationalspieler wird seit Monaten mit einem Abgang von den Reds in Verbindung gebracht. Hauptgrund ist sein zum Saisonende auslaufender Vertrag. Dieser macht ihn für nahezu jeden Topklub noch interessanter als ohnehin schon.

Die "AS" berichtet am Montag, dass die königliche Spur mittlerweile ganz klar Richtung Alexander-Arnold führt. Hinter den Kulissen sollen sich die Real-Bosse schon in Stellung gebracht haben, um zuzuschlagen, sobald sich die Gelegenheit ergibt.

Als im Ärmel wertet das Blatt nicht nur die Anziehungskraft des spanischen Rekordmeisters, sondern auch das freundschaftliche Verhältnis, das Alexander-Arnold zu Jude Bellingham pflegt.

Laut "AS"-Angaben wird sich im anstehenden Winter-Transferfenster allerdings nichts tun. Real werde beim englischen Nationalspieler frühestens im Sommer 2025 vorstellig, heißt es.

Schlägt Real Madrid schon im Winter zu?

Andere spanische Medien berichten hingegen, dass ein Winter-Deal durchaus auf dem Tisch liegt. Das Portal "fichajes.net" etwa schreibt, dass Real Madrid mit einem Angebot in Höhe von rund zwölf Millionen Euro an den FC Liverpool herantreten könnte, um Alexander-Arnold noch vor Ablauf seines Vertrags aus Liverpool loszueisen.

Ob sich die Reds darauf einlassen würde, hängt allerdings maßgeblich von ihren anstehenden Gesprächen mit dem Rechtsverteidiger ab. Sie wollen den Vertrag mit dem 26-Jährigen gerne verlängern. Dass dies bisher noch nicht gelungen ist, wird jedoch durchaus als Zeichen eines möglichen Abschieds gewertet.