Zwangspause für Stars des FC Bayern

Dayot Upamecano vom FC Bayern fällt aus

Dayot Upamecano und Mathys Tel vom FC Bayern müssen eine Zwangspause einlegen.

Upamecano fällt für die kommenden Länderspiele der französischen Nationalmannschaft aus. Der Vize-Weltmeister trifft im Rahmen der Nations League auf Israel (10. Oktober) sowie Belgien (14. Oktober). Loïc Badé (FC Sevilla) wurde von Trainer Didier Deschamps nachnominiert. Zuvor hatte "L'Équipe" über die Zwangspause berichtet.

Nach Angaben von "Sky" hat sich Upamecano beim Bundesliga-Auswärtsspiel des FC Bayern bei Eintracht Frankfurt (3:3) am Sonntag "einen leichten Muskelfaserriss" zugezogen. Der Innenverteidiger wurde in der 90. Minute ausgewechselt, für ihn kam Eric Dier in die Begegnung. Upamecano hatte zuvor das zwischenzeitliche 2:2 erzielt.

Der 25-Jährige ist unter dem neuen Cheftrainer Vincent Kompany beim FC Bayern gesetzt. So stand Upamecano in der laufenden Saison bislang in jedem Pflichtspiel in der Münchner Startformation.

Neben Upamecano muss wohl auch Tel vorerst kürzertreten. Unter anderem "tz" und "Sky" berichten von einer Schulterverletzung. Der Angreifer fehlt der französischen U21-Nationalmannschaft dadurch voraussichtlich.

Der FC Bayern muss nach der Länderspielpause wieder am 19. Oktober in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart antreten. Laut "Sky" könnte Upamecano dann schon wieder auf dem Rasen stehen. Im Fall von Tel müsse abgewartet werden, so der Tenor.

FC Bayern sorgt sich ebenfalls um Harry Kane

Die Münchner sorgen sich aktuell ebenfalls um Harry Kane. Der Torjäger musste beim jüngsten 3:3 gegen Eintracht Frankfurt wie schon in der Vorwoche im Topspiel mit Bayer Leverkusen vorzeitig vom Platz. Hier steht eine Diagnose noch aus.

"Es ist noch zu früh, um sagen zu können, was er hat. Wir hoffen, dass es nicht so schlimm ist", sagte Kompany nach dem Schlusspfiff am Sonntagabend in Frankfurt.