"Falsche Entscheidung": Kritik an Joao Palhinha

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Beim FC Bayern bislang kaum gefragt: Joao Palhinha

Joao Palhinha wird beim FC Bayern mehr und mehr zum großen Rätsel. 51 Millionen Euro hat der deutsche Rekordmeister für seinen Wunschsechser auf den Tisch gelegt, doch unter dem neuen Trainer Vincent Kompany kommt der Portugiese kaum zum Zug. Der frühere Münchner Markus Babbel macht Anlaufschwierigkeiten dafür verantwortlich.

"Er muss sich erstmal an das Spiel des FC Bayern gewöhnen", gab der 52-Jährige in der "ran Bundesliga Webshow" zu bedenken.

Zwar lief Palhinha bislang immerhin in sechs Pflichtspielen für seinen neuen Arbeitgeber auf, zur Startformation gehörte der Nationalspieler allerdings nur ein Mal - beim 6:1-Kantersieg in der Liga bei Aufsteiger Holstein Kiel.

"In den Spielen, wo er von Beginn an gespielt hat, waren schon Situationen dabei, wo er die falsche Entscheidung getroffen hat", merkte Babbel an. Palhinha habe "das Bayern-Spiel noch nicht zu 100 Prozent verinnerlicht".

Bereits 2023 hatte der FC Bayern versucht, Palhinha an die Säbener Straße zu holen. Der damalige Coach Thomas Tuchel wollte den Mittelfeld-Abräumer unbedingt.

Weil der FC Fulham kurzfristig keinen geeigneten Ersatz für seinen Leistungsträger auftreiben konnte, platzte der Deal auf der Zielgeraden jedoch noch. Mit Verspätung landete er schließlich dann doch in München.

Missverständnis Palhinha? Babbel stützt den FC Bayern

Umso verwunderlich ist, wie wenig Verwendung man beim FC Bayern bisher für den Neuzugang hat. Vincent Kompany baut in der Schaltzentrale zumeist auf Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic.

"Ich gehe davon aus, dass er noch eine tragende Rolle bekommen wird. Eine Saison ist lang", machte Babbel dem Bankdrücker Hoffnung auf bessere Tage beim Rekordmeister.

Ersten Stimmen, die Palhinha als teures Missverständnis abstempeln wollen, trat der Europameister von 1996 entschieden entgegen: "Ich finde es so wichtig, dass der FC Bayern genau auf dieser Position Geld in die Hand genommen hat. Wenn Kimmich oder Pavlocvic etwas passiert, dann ist man heilfroh, wenn man so einen Mann in der Hinterhand hat."