Timo Werner als Chancentod? "Er ist nicht hoffnungslos"

IMAGO/Paul Terry

Timo Werner wartet noch auf sein erstes Saisontor für Tottenham Hotspur

Bei Tottenham Hotspur gerät Timo Werner immer mehr in die Kritik. Spurs-Teammanager Ange Postecoglou nahm die Leihgabe von RB Leipzig nun aber in Schutz.

Am sechsten Premier-League-Spieltag ließ Timo Werner beim 3:0-Sieg gegen Manchester United gleich zwei Großchancen liegen.

Auch beim 2:1-Sieg gegen Ferencváros Budapest in der Europa League hatte der Stürmer einen Treffer auf dem Fuß, verdaddelte den Ball dann aber.

Ohnehin konnte Werner in dieser Saison noch kein Tor in einem Pflichtspiel für Tottenham Hotspur erzielen. Lediglich eine Vorlage in der Liga steht zu Buche.

Kritik am 57-fachen deutschen Nationalspieler wurde schnell laut. So sagte zum Beispiel der frühere Tottenham-Spieler Jamie O'Hara gegenüber "Grosvenor Sport": "Timo Werner braucht, wenn er spielt, fünf Chancen, bevor er ein Tor schießt – das ist manchmal lächerlich."

Spurs-Trainer Ange Postecoglou verteidigte seinen Schützling dagegen und zog einen Vergleich zu Brennan Johnson herbei. Der Rechtsaußen hatte seine Social-Media-Konten nach anhaltender Kritik gelöscht und seitdem in fünf aufeinanderfolgenden Spielen getroffen.

"Er ist ein fantastischer Spieler"

"Vor 14 Tagen wurden dieselben Fragen zu Brennan gestellt. So ist es in dieser Welt. Wir denken nur: 'Er hat zwei Chancen vergeben, also ist er hoffnungslos.' Nein, er ist nicht hoffnungslos. Alle Fußballer auf diesem Niveau sind sehr, sehr gute Spieler", stellte Postecoglou auf einer Pressekonferenz klar.

Der Australier ergänzte mit Blick auf Werner: "Ja, Tore helfen. Aber das bedeutet nicht, dass er kein guter Spieler ist. Das ärgert mich wirklich, wenn alles auf diesen Moment reduziert wird, um zu sagen, dass er kein guter Spieler ist. Natürlich ist er ein guter Spieler. Er ist ein fantastischer Spieler. Tore würden ihm helfen, uns helfen - ja. Aber wir werden mit ihm weitermachen."

Werner ist noch bis zum Saisonende von RB Leipzig an Tottenham Hotspur verliehen. Sein Vertrag bei den Sachsen ist noch bis 2026 datiert.