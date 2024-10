An dieser Klub-Ikone sollen sich die Schalker orientieren

IMAGO/SebastianxKonopka

Klaas-Jan Huntelaar (r.) gehört zu den bekanntesten Spielern der jüngeren Geschichte des FC Schalke 04

Am Sonntag präsentierte der FC Schalke 04 im Niederländer Kees van Wonderen den Trainer, der die Königsblauen zurück in die Erfolgsspur führen soll. Am Montag stellte sich der 55-Jährige, nachdem er seine erste Trainingseinheit geleitet hatte, den Fragen der Presse.

"Wichtig für mich ist, eine Herausforderung zu haben, und die sehe ich hier. Ich kann mich damit identifizieren. Ich brauche keine einfachen Aufgaben", erklärte Schalkes neuer Coach Kees van Wonderen. Besagte "Herausforderung" ist der Job bei den Knappen auf jeden Fall.

Nach acht Spieltagen steht endgültig fest, dass S04 den Saisonstart mächtig in den Sand gesetzt hat. Mit der Ausbeute von acht Pünktchen rangiert man nur auf Platz 13 der Tabelle, mehr als die 19 Gegentore, die Schalkes Konto zieren, weist zudem kein anderer Zweitligaklub auf.

In der Länderspielpause soll van Wonderen dem Team nun wieder neues Leben einhauchen, damit am 19. Oktober gegen Hannover 96 nicht der nächste Nackenschlag die Mannen aus Gelsenkirchen ereilt.

Spieler des FC Schalke sind "privilegiert"

Schlüssel, um das Ruder herumzureißen, soll offenbar der Konkurrenzkampf im nicht gerade kleinen Kader sein. "Ich habe den Spielern heute Morgen gesagt, dass sie privilegiert sind, bei solch einem Verein zu spielen. Dazu gehört auch der Konkurrenzkampf. Man kann nur besser werden, wenn man sich gegenseitig herausfordert. Wir brauchen diese Konkurrenz", betonte van Wonderen am Montag.

Außerdem ließ van Wonderen durchblicken, dass er vom Schalker Weg, auf junge ausbaufähige Talente zu setzen, angetan ist. "Ich arbeite gerne mit jungen Spielern, aber nicht nur weil sie jung und talentiert sind. Sondern auch bereit sind, sich jeden Tag zu verbessern", so der ehemalige Trainer der niederländischer Junioren-Nationalmannschaften, der auch als Assistent der A-Auswahl Oranjes agierte. Allerdings ergänzte van Wonderen: "Das ist aber nicht altersabhängig. Diese Energie kann mir auch ein älterer Spieler geben."

Ein sehr prominenter Spieler der Schalker Vergangenheit soll dem aktuellen Personal nur zu gerne als Vorbild dienen: Klaas-Jan Huntelaar. "Wenn er drei Treffer in einem Spiel erzielt hat, aber ein viertes Tor hätte machen können, hat er sich darüber geärgert. Klaas-Jan Huntelaar hat sich nie ausgeruht, sondern wollte immer mehr", lobte van Wonderen.