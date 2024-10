Hansi Flick greift bei Barca durch

IMAGO/DAISUKE Nakashima

Hansi Flick arbeitet seit Sommer beim FC Barcelona

Hansi Flick hat beim FC Barcelona einen erfolgreichen Saisonstart hingelegt, dennoch gibt es auch bei den Katalanen kleinere Probleme. Offenbar schreckt der ehemalige Bayern- und Bundestrainer nicht davor zurück, im Kader bei Disziplinlosigkeiten durchzugreifen.

Bis zum vergangenen Wochenende hat Jules Koundé jede Minute in dieser Saison für den FC Barcelona auf dem Platz gestanden - bis er von seinem Cheftrainer Hansi Flick bestraft wurde.

Wie die spanische Zeitung "Sport" enthüllt, ließ er den französischen Nationalspieler gegen CD Alavés (3:0) zunächst nicht etwa aus Gründen der Belastungssteuerung auf der Bank sitzen. Der 25-Jährige sei vielmehr zu spät zur Mannschaftssitzung gekommen. Es handelte sich daher um eine disziplinarische Maßnahme, so das Blatt.

Für Koundé bekam Héctor Fort in der Rechtsverteidiger eine Bewährungschance, erst nach 67 Minuten wurde der Stammspieler eingewechselt. Da führte Barca dank des lupenreinen Hattricks von Robert Lewandowski (7., 22., 32.) bereits komfortabel mit 3:0.

FC Barcelona gut in die Saison gestartet

Flick hatte nach dem souveränen Sieg auf der Pressekonferenz noch erklärt, dass Koundé "eine Pause nötig" hatte - von einer vermeintlichen Strafe war also öffentlich nicht die Rede.

Jules Koundé, 36-facher Nationalspieler Frankreichs, kam 2022 vom FC Sevilla zum FC Barcelona. Unter Hansi Flick ist der Verteidiger absolute Stammkraft. In seinen neun LaLiga-Einsätzen in der laufenden Saison konnte sich der Abwehrmann sogar offensiv auszeichnen: Beim 7:0 gegen Real Valladolid gelang ihm ein Tor, beim 4:1-Erfolg zwei Wochen später gegen den FC Girona lieferte er eine Vorlage.

Der FC Barcelona thront nach neun Spieltagen in der spanischen Primera División mit 24 Punkten souverän an der Spitze. Ärgster Verfolger ist Real Madrid, das drei Punkte weniger auf dem Konto hat. Die einzige Niederlage in der Liga kassierte Barca gegen CA Osasuna (2:4). In der Champions League patzte die Flick-Elf zudem bei der AS Monaco (1:2), anschließend folgte ein souveräner 5:0-Erfolg gegen die Young Boys aus Bern.