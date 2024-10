Nur Defensiv-Fußball? Manga klärt über van Wonderen auf

IMAGO/RHR-FOTO

Ben Manga hat den neuen Cheftrainer des FC Schalke 04 ausgesucht

Dem neuen Cheftrainer des FC Schalke 04 Kees van Wonderen eilt der Ruf voraus, weniger für Spektakel als für defensive Stabilität zu stehen. Kaderplaner Ben Manga, maßgeblich bei der Wahl des neuen Coaches beteiligt, erklärte nun, worauf sich die königsblauen Fans einstellen können.

Abwehrbollwerk statt Offensiv-Spektakel: Beim FC Schalke 04 liegt der Fokus nach der Verpflichtung von Trainer Kees van Wonderen vor allem darauf, die Gegentorflut abzustellen.

Angesprochen von "Sky" auf den womöglich sehr defensiven Spielstil, den der hierzulande noch recht unbekannte van Wonderen mit seinen bisherigen Mannschaften praktizierte, entgegnete Kaderplaner Ben Manga: "Wenn er das kann, wäre das für uns ja gut. Dann würde er uns stabilisieren. Unser Offensivspiel kann er dann ja weiter verbessern."

Mit 19 Gegentreffern nach nur acht Spielen zählt der Revierklub gemeinsam mit Eintracht Braunschweig, Darmstadt 98 und Jahn Regensburg zur Schießbude der 2. Bundesliga. "Mit den ganzen Gegentoren liegt es erstmal daran, Stabilität hineinzubekommen in die Mannschaft", hob der neue starke Mann auf Schalke hervor: "Das ist etwas, das er sehr intensiv bearbeitet. Das kann man bei ihm sehen und erwarten."

FC Schalke 04 nutzt die Länderspielpause: "Wir werden viel trainieren"

Manga erklärte zugleich die weiteren Hintergründe der Verpflichtung. "Für uns war wichtig, jemanden zu finden, der in unser Profil passt. Das heißt: Strukturell Input geben im Spiel mit und gegen den Ball, und natürlich junge Spieler entwickeln. Er hat in Holland im Jugendbereich angefangen, ist U17-Europameister geworden. Er hat trotz alledem Erfahrung in der ersten Liga in Holland gesammelt. Das hat uns überzeugt", so der S04-Verantwortliche.

Die Hoffnung sei nun groß, dass der neue Coach bis zur Winterpause die nötige "Struktur" in die Mannschaft bekommt. Dank der Länderspielpause könne der Niederländer nun die Zeit intensiv nutzen. "Wir werden viel trainieren, damit wir die Abläufe, die er sehen möchte auch einstudieren."

Kees van Wonderen spielte als Profi einst bei Feyenoord, gewann 2022 etwa das Finale des UEFA-Cups gegen den BVB. Nach seiner aktiven Karriere wechselte er zum niederländischen Verband, wo er als Juniorentrainer arbeitete. 2020 wechselte er in den Vereinsbereich: Nach je zwei Jahren bei den Go Ahead Eagles und beim sc Heerenveen zieht es ihn nun nach Gelsenkirchen.