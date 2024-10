S04-Ikone: "Viel schlechter kann es nicht werden"

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Kees van Wonderen leitet die Geschicke des FC Schalke 04

Am Sonntag präsentierte der FC Schalke 04 mit Kees van Wonderen den Trainer, der die sportliche Talfahrt der Königsblauen stoppen soll. Eine Klub-Ikone der Knappen traut dem Niederländer durchaus die Kehrtwende zu, sieht aber auch nicht mehr all zu viel Raum nach unten.

"Viel schlechter kann es nicht werden: acht Punkte, 13. Tabellenplatz mit Blickrichtung nach unten", eröffnet Schalkes langjähriger Kapitän Olaf Thon seine Ausführungen im exklusiven Gespräch mit RTL/ntv und sport.de mit Blick auf den neuen Übungsleiter des FC Schalke 04.

Er hoffe, dass van Wonderen "für Stabilität in der Defensive sorgen" könne, so Thon weiter, bei dem die Ernennung des Niederländers zum neuen Chefcoach auf Schalke "positive Erinnerungen" an Erfolgstrainer Huub Stevens weckt. "Damals sind wir, die Eurofighter, 1997 UEFA-Cup-Sieger geworden - und er, als er kam, hat für Stabilität gesorgt und das erhoffe ich mir jetzt auch von van Wonderen", führt der 58-Jährige aus, der mit S04 neben dem UEFA Cup auch zweimal den DFB-Pokal gewinnen konnte.

Mit der Frage konfrontiert, ob die Anstellung des international relativ unbekannten van Wonderen ein Risiko sei, erwidert Thon: "Auf den ersten Blick klar, aber auf der anderen Seite hat er jetzt ein, zwei Jahre Zeit gehabt, sich jetzt auch um den internationalen Fußball zu kümmern."

Zwischen 2015 und 2019 agierte van Wonderen meist als Trainer niederländischer U-Auswahlen oder Assistent von Bondscoach Ronald Koeman. Im Sommer 2020 trat der 55-Jährige dann seinen ersten Cheftrainerposten im Vereinsfußball an, trainierte erst die Go Ahead Eagles und zuletzt den sc Heerenveen in den Niederlanden.

Neuer Trainer des FC Schalke 04 "war der Beste"

Thon verweist zudem darauf, dass der Hoffnungsträger die Klubführung um Kaderplaner Ben Manga in den Gesprächen überzeugt hat. "Er war der Beste, er war am besten vorbereitet, kannte alle. Das ist sicherlich ein Punkt, der könnte positiv sein", so der Weltmeister von 1990.

Letztlich sei alles allerdings wenig gewinnbringend, wenn es van Wonderen und dessen Co-Trainer Robert Molenaar nicht gelinge, "ganz Schalke mitzunehmen. Das wird die große Kunst sein", glaubt Thon.