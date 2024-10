Choupo-Moting vor Bundesliga-Comeback?

IMAGO/Frank Hoermann/SVEN SIMON

Eric Maxim Choupo-Moting spielte zuletzt für den FC Bayern

Eric Maxim Choupo-Moting ist seit seinem Abschied vom FC Bayern im Sommer vereinslos. Womöglich könnte es den Mittelstürmer zurück in die Fußball-Bundesliga ziehen.

Wie es in der "Sky"-Sendung "Transfer Update" heißt, ist nicht ausgeschlossen, dass Choupo-Moting seine Karriere in der Bundesliga fortsetzt. Konkretes Interesse aus dem deutschen Oberhaus an dem 35-Jährigen gibt es allerdings nicht.

Der Routinier habe noch keine Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Fest stehe lediglich, dass ein Karriereende noch keine Option sei.

Stattdessen warte Choupo-Moting derzeit auf ein Angebot, das ihn anspricht. Offerten aus Brasilien und Dubai habe er abgelehnt.

Zuletzt war Choupo-Moting noch beim Drittligisten Rot-Weiss Essen ins Gespräch gebracht worden.

Realistisch ist eine Unterschrift des 35-Jährigen bei RWE allerdings nicht. Choupo-Moting will seine Karriere auf höchstmöglicher Ebene fortsetzen, nachdem er zuletzt für zwei der größten Klubs Europas spielte. Die 3. Liga dürfte nicht in Frage kommen.

Auch Gerüche um eine Rückkehr zu seinem Ex-Klub FSV Mainz 05 bewahrheiteten sich zuletzt nicht.

122 Pflichtspiele für den FC Bayern

Choupo-Moting war 2020 von Paris Saint-Germain zum FC Bayern gewechselt. Der Angreifer absolvierte insgesamt 122 Pflichtspiele für die Münchner, in denen er 38 Tore erzielte. Drei Meisterschaften sowie jeweils ein Triumph im Deutschen Supercup und bei der FIFA-Klubweltmeisterschaft sprangen während seiner Zeit an der Isar heraus.

Die Münchner Kaderplaner hatten sich zuletzt dafür entschieden, den auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern.

"Ich möchte mich beim FC Bayern für die schöne und erfolgreiche Zeit bedanken. Es war ein Traum, für diesen großartigen Verein gespielt zu haben: ich habe immer alles für das Team und unsere herausragenden Fans gegeben", hatte sich Choupo-Moting emotional verabschiedet.