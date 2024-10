Valencia-Fans wegen Protesten in Singapur festgesetzt

IMAGO/J.M. FERNANDEZ

Klubbesitzer Peter Lim ist bei den Valencia-Fans nicht wirklich beliebt

Nach Protesten gegen Klubbesitzer Peter Lim sind zwei Fans des spanischen Fußball-Erstligisten FC Valencia auf ihrer Hochzeitsreise in Singapur festgesetzt worden.

Das berichten mehrere spanische Medien übereinstimmend, darunter die "Marca". Der Verein veröffentliche am Dienstag ein Statement und äußerte den "Wunsch, dass dieser Vorfall den besten und schnellsten Ausgang" nehmen soll. Der Klub stehe im Austausch mit der spanischen Botschaft in Singapur.

Dani Cuesta und seine Ehefrau Mireia Saez hatten in den Sozialen Medien Fotos veröffentlicht, auf denen sie neben einem Anwesen des singapurischen Klubbesitzers Lim ein Transparent mit der Aufschrift "LIM GO HOME" hoch hielten. Außerdem wurde ein Aufkleber mit der Aufschrift "LIM OUT" an der Eingangstür befestigt.

Als das Paar einige Stunden später versuchte, seine Hochzeitsreise fortzusetzen und aus Singapur auszureisen, wurden Cuesta und Saez am Flughafen die Pässe entzogen. Beide wurden in ihrem Hotel unter Hausarrest gestellt, eine Anhörung soll demnächst stattfinden.

Die spanische Botschaft in Singapur versicherte nach Klubangaben, dass "beide bei allem Notwendigen beraten und werden, um den Vorfall so schnell wie möglich zu lösen".

Der Milliardär Lim hatte den Verein 2014 übernommen und eine Sanierung des hochverschuldeten Klubs angekündigt, mittlerweile steht er unter den Fans aber massiv in der Kritik. Seine Versprechen, die Schulden des Vereins zu tilgen und den Bau des neuen Stadions voranzutreiben, blieben unerfüllt.