Palhinha lässt mit Kompany-Aussage aufhorchen

IMAGO/Revierfoto

Joao Palhinha will sich beim FC Bayern durchsetzen

Beim FC Bayern kommt Neuzugang Joao Palhinha nicht über die Jokerrolle hinaus. Der Portugiese äußerte sich nun zu seiner Situation beim deutschen Rekordmeister.

"Ich weiß, dass meine Zeit beim FC Bayern kommen wird. Dafür arbeite ich jeden Tag hart: Ich kämpfe dafür, meine Chance zu bekommen", stellte Palhinha gegenüber der "Sport Bild" klar.

Kritik lässt der defensive Mittelfeldspieler nicht an sich heran. "Um ehrlich zu sein: Das Gerede, ob ich womöglich die Geduld verliere, interessiert mich nicht", betonte er und ergänzte: "Was von außen gesagt oder interpretiert wird, ist nicht wichtig. Ich bin in diesem großen Klub, weil ich an mich glaube."

Palhinha lief bislang zwar immerhin in sechs Pflichtspielen für seinen neuen Arbeitgeber auf, zur Startformation gehörte der Nationalspieler allerdings nur ein Mal - beim 6:1-Kantersieg in der Liga bei Aufsteiger Holstein Kiel.

Trotz seiner misslichen Lage beim FC Bayern bleibt Palhinha gelassen. "Es geht nicht darum, wie es anfängt - sondern darum, wie es endet. Ich konzentriere mich nur auf meine Arbeit, auf die Trainingseinheiten."

Ob er 90, 45 oder eben nur fünf Minuten spielt: Palhinha wolle weiter "um jeden Moment kämpfen", kündigte er an.

Palhinha schwärmt von Kompany

In dem Interview äußerte sich Palhinha auch zu seinem Coach Vincent Kompany.

"Er ist ein Trainer der neuen Generation. Was seine Arbeit auszeichnet: Er hat zu jedem Einzelnen von uns eine gute Beziehung", sagte der 29-Jährige.

Das sei besonders wichtig für den Team-Spirit. "Keiner fühlt sich allein gelassen", so Palhinha: "Der Trainer hat immer ein offenes Ohr für uns, ist nah an uns. Das zu spüren ist wichtig, so kann man seine Ideen schneller verstehen. Ich bin mit Vinny sehr glücklich."

Im Sommer überwies der FC Bayern 51 Millionen Euro an den FC Fulham, um sich die Dienste von Palhinha zu sichern. In München unterschrieb der Portugiese einen Vertrag bis 2028.