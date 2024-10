Rangnick hofft weiter auf Wanner

IMAGO / GEPA pictures/SID/IMAGO/GEPA pictures/ Johannes Friedl

2022 trainierte Wanner mit Österreich

Ralf Rangnick hofft weiter auf eine Zukunft von Toptalent Paul Wanner im Österreich-Trikot. "Auch wenn er jetzt zur deutschen U21 eingeladen wurde, hat das zunächst gar keine Aussagekraft. Entscheidend wird es, wenn er sich entscheiden will oder muss, in welcher A-Nationalmannschaft er spielt", sagte der ÖFB-Teamchef am Mittwoch.

Der 18-jährige Wanner, der aktuell von Bayern München nach Heidenheim ausgeliehen ist, kann am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben MAXX) im EM-Qualifikationsspiel gegen Bulgarien sein Debüt für die deutsche U21 geben. Weil seine Mutter Österreicherin ist, wäre er auch für den ÖFB spielberechtigt. Im November 2022 hatte er sogar schon einmal mit der Mannschaft von Rangnick trainiert.

Rangnick hofft daher weiter. "Ich bin regelmäßig im Austausch mit Paul, habe auch vor zwei Wochen mit ihm länger telefoniert. Er hat mir gesagt: Er kann und will diese Entscheidung jetzt noch nicht treffen, und das ist auch vollkommen okay für mich. Am Ende ist es eine Frage, wo er für die nächsten Turniere größere Chancen sieht, regelmäßig zum Einsatz zu kommen", sagte Rangnick.

DFB-Trainer Antonio Di Salvo hatte Wanners erste Nominierung für die deutsche U21 zuletzt als wichtiges Signal gewertet. "Für mich ist das schon ein Zeichen, wenn er weiter für Deutschland spielen will", sagte Di Salvo am Montag.

Die Frage nach Wanners langfristigem Plan sei für ihn aktuell aber nur nebensächlich, so Di Salvo: "Natürlich sind wir im Austausch. Aber für mich steht im Vordergrund, dass er sich entschieden hat, für uns zu spielen."