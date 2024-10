Erik ten Hag rechnet mit Manchester-Rückkehr

IMAGO/COLORSPORT / Paul Currie

Noch ist Erik ten Hag Trainer von Manchester United

Am Dienstag traf sich die Führungsspitze von Manchester United in London, um einige wichtige Themen zu besprechen. Zur Diskussion stand in der Elefantenrunde auch die Zukunft von Trainer Erik ten Hag. Dieser rechnet offenbar fest damit, auch im kommenden Spiel noch auf der Bank zu sitzen.

Nach einem einmal mehr schwachen Saisonstart und einer ganzen Serie von enttäuschenden Auftritten wird rund um Englands Rekordmeister Manchester United weiter intensiv über eine vorzeitige Entlassung von Trainer Erik ten Hag diskutiert. Seine Zukunft war auch beim großen Chef-Treffen am Dienstag in London Thema.

Zu welchem Ergebnis Sir Jim Ratcliff, Joel Glazer und Co. in der sechsstündigen Sitzung gekommen sind, ist noch nicht bekannt. Laut "ESPN"-Angaben geht der Niederländer aber fest davon aus, auch im kommenden Ligaspiel gegen Brentford (19. Oktober) auf der Bank zu sitzen.

Erik ten Hag plant Rückkehr zu Manchester United

Ten Hag weile derzeit zwar nicht in Manchester, stehe aber in Kontakt zu seinem Trainerteam und bereite das nächste Premier-League-Spiel wie gehabt vor, berichtet der US-Sender. Nach wie vor plane er, in der kommenden Woche wieder in die Stadt zurückzukehren und das Training wieder selbst zu leiten, heißt es.

Ob es dazu kommt, wird allerdings weiterhin hinterfragt. Einige englische Medien berichteten bereits vor dem Treffen der Führungsetage, dass ten Hags Tage bei United gezählt seien. Auch die öffentlichen Rufe nach seiner Ablösung werden immer lauter.

ManUnited startet katastrophal in die Saison

Ursächlich ist der wieder einmal katastrophale Eindruck, den die Mannschaft in den letzten Wochen hinterließ. Obwohl das Team im Sommer für viel Geld (weit über 200 Millionen Euro) verstärkt wurde, läuft der stolze Klub in der Liga nur hinterher. Mit nur acht Punkten aus den ersten sieben Spielen rangiert der Rekordmeister derzeit nur auf Tabellenplatz 14.

Enttäuschend verliefen zudem auch die ersten beiden Partien der neuen Europa-League-Saison. Hier kam United unter ten Hag gegen den FC Twente und den FC Porto jeweils nicht über ein Unentschieden hinaus.