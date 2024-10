Wildes Gerücht! Auch Real heiß auf Adeyemi

IMAGO/Joachim Bywaletz

Karim Adeyemi zeigte beim BVB zuletzt starke Leistungen

Nach einem starken Start in die Saison mit fünf Toren und fünf Vorlagen in acht Spielen hat sich Karim Adeyemi zu einem der in der Gerüchteküche am heißesten geschmiedeten Eisen aufgeschwungen. Nachdem zuletzt vor allem ein Engagement beim FC Liverpool in der Verlosung war, soll nun Real Madrid ein Auge auf den Flügelstürmer des BVB geworfen haben.

Da sich im den brasilianischen Offensivstar Rodrygo Goes von Real Madrid immer wieder Abschiedsgerüchte ranken, sollen die Königlichen den Markt bereits nach Alternativen sondieren. Das will das spanische Portal "Defensa Central" erfahren haben.

In diesem Zusammenhang soll Karim Adeyemi vom BVB auf die Agenda der Königlichen gerückt sein. Einen Vorstoß wird man demnach womöglich im kommenden Sommer wagen, heißt es.

Der Bericht greift allerdings auch den FC Liverpool als namhaften Konkurrenten in einem möglichen Poker auf und nennt zudem noch den FC Chelsea, den FC Arsenal, Manchester United und Atlético Madrid, die ebenfalls Interesse zeigen sollen.

BVB kann Entwicklungen entspannt verfolgen

Dennoch, so urteilt mit "fichajes.net" ein weitere Portal aus Spanien, sei ein Wechsel des deutschen Nationalspielers in die spanische Hauptstadt "nicht weit hergeholt", zumindest dann, wenn Adeyemi 2024/25 weiterhin herausragende Leistungen zeigt.

Eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht: Nachdem der 22-Jährige beim 7:1-Sieg von Borussia Dortmund in der Champions League gegen Celtic Glasgow in der ersten Halbzeit einen Hattrick schnürte, musste er kurz nach dem Wiederanpfiff verletzt ausgewechselt werden. Ein Muskelfaserriss wird den gebürtigen Münchner noch einige Wochen außer Gefecht setzen.

In Dortmund wird man so oder so darauf hoffen, dass Adeyemi schnell wieder seine Topform findet und sich etwaige Entwicklungen entspannt anschauen. Der Vertrag des Linksfußes endet erst 2027, als Ablöse stehen mindestens 50 Millionen Euro im Raum. Eine Summe, die den BVB wohl auf jeden Fall ins Grübeln kommen lassen würde.