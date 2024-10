So viel verdient Jürgen Klopp bei Red Bull

IMAGO/Matthias Gränzdörfer

Jürgen Klopp ist ab Januar 2025 "Head of Global Soccer" bei Red Bull

Wie viel verdient Jürgen Klopp eigentlich bei seinem neuen Job als "Head of Global Soccer" im Fußball-Imperiums von Red Bull? Auf diese Frage gibt es nun eine Antwort.

Jürgen Klopp hat eine neue Aufgabe, das steht seit Mittwochvormittag fest. Antreten wird er diese ab Januar 2025. Dann wird der frühere Mainz- und BVB-Coach, der im Sommer beim FC Liverpool von seinen Aufgaben zurücktrat, als "Head of Global Soccer" für den Getränkekonzern Red Bull agieren und die zugehörigen Klubs im Auge behalten, darunter unter anderem RB Leipzig, RB Salzburg, New York Red Bulls und weitere.

Laut dem Konzern wird Klopp ein gemeinsames Konzept entwickeln, wie in Zusammenarbeit mit den Sportdirektoren der Vereine "die Weiterentwicklung der Red-Bull-Philosophie" voranschreiten könnte. Heißt: Wie können Talente noch besser gefördert und gefordert werden.

Klopp wird also ab dem kommenden Jahr wieder einiges zu tun haben, sind die Red-Bull-Vereine doch auf insgesamt vier Kontinenten beheimatet. Doch was kassiert der ehemalige Trainer eigentlich für seine neue Arbeit im Managing-Bereich? Wie "Bild" erfahren hat, verdient Klopp wohl auch in neuer Rolle stattlich, wenn auch nicht mehr so immens wie als Coach.

Strich er als Trainer des FC Liverpool wohl noch mehr als 20 Millionen Euro im Jahr ein, sind es als neuer "Head of Global Soccer" und Fußball-Gesicht von Red Bull "nur noch" zwischen acht und elf Millionen Euro jährlich.

Klopp beteuert "Leidenschaft für Fußball und Menschen"

"Nach fast 25 Jahren an der Seitenlinie könnte ich nicht aufgeregter sein, mich an einem Projekt wie diesem zu beteiligen", verriet Klopp zuletzt rund um seine Vorstellung bei Red Bull.

"Die Rolle mag sich geändert haben, aber meine Leidenschaft für den Fußball und die Menschen, die den Fußball zu dem machen, was er ist, hat sich nicht geändert. Mit meinem Einstieg bei Red Bull auf globaler Ebene möchte ich die unglaublichen Fußballtalente, die uns zur Verfügung stehen, entwickeln, verbessern und unterstützen", sagte er.

Zur Frage, wann genau sich Klopp bereits der neuen Aufgabe bei Red Bull verschrieb, gab es zuletzt unterschiedliche Meldungen.