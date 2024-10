Zieht Klopp schon die Fäden? Barca-Quartett im RB-Fokus

IMAGO/Shaun Brooks

Jürgen Klopp ist ab Januar für Red Bull tätig

Die Nachricht, dass Jürgen Klopp ab Januar 2025 als Head of Global Soccer ins Fußballgeschäft zurückkehrt, schlug Mitte der Woche ein wie eine Bombe. Dass der Ex-Coach des BVB oder des FC Liverpool seinen nächsten Schritt in Reihen des in Fankreisen eher geächteten Dosen-Konzerns macht, schockte das Gros der Fans und Experten. Nun wird berichtet, dass Klopp sogar schon vor dem offiziellen Start seiner Aufgabe aktiv ist.

Jürgen Klopp soll sich bereits rund zwei Stunden mit Sportdirektor Deco vom FC Barcelona ausgetauscht haben, da er gleich vier Talente der Blaugrana gerne in die Reihen des RB-Kosmos mit den Zugpferden RB Leipzig und RB Salzburg locken würde. Das will das katalanische Portal "El Nacional" erfahren haben.

Konkret handelt es sich bei den Umworbenen um Nachwuchskräfte des FC Barcelona, die hochveranlagt sind, denen der Sprung zu den Profis aber (noch) nicht gelungen ist.

Damit aber nicht genug: "El Nacional" hält sogar die Namen des Quartetts parat, aus deutscher Sicht sticht eine Personalie heraus: Noah Darvich.

DFB-Youngster wechselte für Millionensumme zum FC Barcelona

Das 19-jährige deutsche Megatalent wechselte 2023 für rund 2,5 Millionen Euro vom SC Freiburg zum Nachwuchs der Katalanen, konnte sich bislang aber nicht wie erhofft für größere Aufgaben empfehlen. Klopp soll allerdings weiterhin an den Mittelfeld-Allrounder glauben und würde ihn angeblich gerne bei einem der RB-Klubs sehen.

Als weitere Kandidaten werden der 20-jährige Aleix Garrido, der Kapitän des Barca-Unterbaus ist und unter Coach Hansi Flick schon sein Profi-Debüt feierte, Álex Valle, der an Celtic verliehen ist, aber wenig zum Zug kommt, sowie Dani Rodriguez genannt. Rodriguez überzeugt bislang vor allem in der Youth League als treffsicherer Flügelstürmer. Bei den Profis wurde er in der vergangenen Saison einmal in den Spieltagskader beordert.