Enthüllt: Fortuna in Thioune-Verhandlungen gestartet

IMAGO/UWE KRAFT

Daniel Thioune ist seit Februar 2022 Fortuna-Cheftrainer

Das große Saisonziel bei Fortuna Düsseldorf bleibt auch nach der ersten Saisonniederlage am vergangenen Sonntag gegen den Hamburger SV (0:3) das gleiche: Rückkehr in die Bundesliga! Die F95-Bosse sehen dabei in Daniel Thioune weiterhin genau den richtigen Cheftrainer und wollen das Arbeitspapier mit dem Fortuna-Coach daher auch möglichst schnell verlängern.

Dass sich beide Seiten eine Ausdehnung des zunächst bis 2025 laufenden Kontraktes vorstellen können, wurde bereits am vergangenen Wochenende klar. Anlässlich seines 100. Pflichtspiels auf der Düsseldorfer Trainerbank hatte Daniel Thioune da nämlich gesagt: "Es wissen alle, dass mein Vertrag auslaufend ist, ich mir viele Gedanken machen muss und möchte - und dass der Verein das auch macht. Es würde gar nichts dagegen sprechen, wenn ich die nächsten 100 auch hier einsammeln werde. Man tauscht sich aus, man ist in Gesprächen."

Genau über diese ersten Gespräche berichtete nun auch die "Bild". Nach Angaben der Zeitung soll es dabei nämlich zunächst um einen recht allgemein gehaltenen Austausch gegangen sein, darüber, wie genau sich der Verein und der 50-Jährige die nahe Zukunft von Fortuna Düsseldorf vorstellen. Vertragliche Details sollen hingegen noch nicht besprochen worden sein.

Thioune ist seit sieben Jahren im deutschen Profi-Fußball als Cheftrainer tätig. Über die Stationen VfL Osnabrück und Hamburger SV kam er im Februar 2022 in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt an, wo er die Fortuna in kurzer Zeit vom Abstiegs- zum Aufstiegskandidaten entwickelte.

Neuer Thioune-Vertrag mit Ausstiegsklausel?

2023/2024 war die Rückkehr in die Bundesliga erst im dramatischen Elfmeterschießen gegen den VfL Bochum gescheitert.

Seinen nächsten Schritt sieht Thioune selbst in jedem Falle im deutschen Fußball-Oberhaus, will den Schritt in die Bundesliga am liebsten mit Düsseldorf selbst erreichen.

Unabhängig von der Aufstiegsfrage könnte es Fortuna Düsseldorf laut "Bild" wohl trotzdem gelingen, schon zeitnah eine vorzeitige Vertragsverlängerung mit Thioune zu erreichen. Dann allerdings wohl nur mit Hilfe einer Ausstiegsklausel, die dem Übungsleiter eine Exit-Möglichkeit in Richtung erster Liga offenhält, sollte es mit F95 nicht in dieser Saison klappen.