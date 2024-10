Senkrechtstarter: FC Bayern "wollte mich nicht mehr"

IMAGO/Alexander Pohl

Malik Tilamn machte seine ersten Schritte im Profifußball beim FC Bayern

Malik Tillman zählte beim FC Bayern einst zu den Talenten, denen man durchaus zutraute, den Sprung in die Profimannschaft zu meistern. Letztlich blieb es allerdings bei sieben, meist kurzen Einsätzen im Starensemble, ehe der in Nürnberg geborene US-Nationalspieler sein ganzes Vermögen bei Leihen zum Rangers FC nach Schottland und der PSV Eindhoven unter Beweis stellte. Das gelang so gut, dass die Niederländer 2024 zwölf Millionen Euro auf den Tisch blätterten und den Offensivspieler fest verpflichteten. Nun hat sich der 22-Jährige zum Deal geäußert.

Mit vier Toren und zwei Vorlagen in elf Pflichtspielen der Saison 2024/25 gehört Malik Tillman zu den Leistungsträgern beim niederländischen Topklub PSV Eindhoven.

Bei einem Medientermin im Rahmen der anstehenden Länderspiele der US-Auswahl hat sich Tillman nun dazu geäußert, warum er diese Leistungen nicht in München auf den Rasen bringt.

"Das Ganze hing an Bayern und sie wollten mich nicht mehr. PSV hatte das Recht, mich zu kaufen, sie waren die erste Option. Also hatte ich nicht wirklich eine Chance, etwas zu sagen", stellt der 14-malige Nationalspieler klar, dass er an der Säbener Straße schlicht nicht mehr erwünscht war.

FC Bayern soll Rückkaufklausel besitzen

Völlig aus den Augen soll der FC Bayern sein Eigengewächs allerdings nicht gelassen haben. Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtete, dass die Münchner im Deal eine Rückkaufklausel in Höhe von etwa 35 Millionen Euro haben verankern lassen.

Eine enorme Summe, die Tillmann allerdings wert sein könnte, wenn seine Entwicklungskurve weiterhin steil nach oben zeigt. Bei seiner Leihe zur PSV untermauerte Tillman mit neun Toren und 15 Assists in 40 Partien auf jeden Fall, wozu er in der Lage ist. Aktuell liegt er auf einem Kurs, der diese Ausbeute noch einmal toppen dürfte.

Der Vertrag des Rechtsfußes endet im Sommer 2028.