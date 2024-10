Trainer-Beben in Gladbach? Seoane-Nachfolger gehandelt

IMAGO/Kirchner-Media/TH

Gerardo Seoane befindet sich mit Borussia Mönchengladbach in seiner zweiten Saison

Borussia Mönchengladbach kommt in der laufenden Bundesliga-Saison einfach nicht richtig in Tritt. Vier der ersten sechs Ligapartien hat der VfL verloren, rangiert nur auf Platz 14 der Tabelle. Cheftrainer Gerardo Seoane sitzt folglich alles andere als fest in seinem Sattel.

Nach der bitteren 1:2-Niederlage beim FC Augsburg am vergangenen Spieltag sparte auch Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus nicht mit öffentlicher Kritik an Mannschaft und Trainer, regte sich über die Spielweise der Fohlenelf auf: "Wir brauchen definitiv eine offensivere Ausrichtung, uns fehlt der Mut, wir kommen gar nicht in die letzte Linie. Wir sind keine Bedrohung für unsere Gegner."

Noch soll Cheftrainer Gerardo Seoane nicht unmittelbar vor der Ablösung stehen, bekommt wohl noch weitere Bewährungschancen, um Borussia Mönchengladbach wieder in die Spur zu bekommen.

Sollten die drei Spiele gegen 1. FC Heidenheim (H), Mainz 05 (A) und Werder Bremen (H) nicht die erhoffte Trendwende bringen für die Rheinländer, könnte danach aber Schluss sein für den Schweizer Coach, der im Sommer 2023 in Gladbach übernommen hatte.

Zwei Kandidaten als Favoriten auf Seoane-Nachfolge gehandelt

Laut jüngster "Bild"-Informationen gibt es mittlerweile zwei Personalien, die intern bei der Borussia als mögliche Nachfolger für Seoane gehandelt werden.

Wie es in dem Zeitungsbericht heißt, stehen Seoane-Landsmann Urs Fischer und Gladbachs Nachwuchstrainer und Ex-Profi Eugen Polanski ganz oben auf der Shortlist der Cheftrainer-Kandidaten, sollte der bisherige Amtsinhaber endgültig scheitern.

Vor Gerardo Seoane wurden auch Adi Hütter und Daniel Farke vorzeitig beurlaubt, nachdem sie zuvor mit Dreijahresverträgen in Gladbach ausgestattet wurden. Der Cheftrainer-Posten bei der Fohlenelf ist längst zu einem der Schleudersitze der Bundesliga geworden.