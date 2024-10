Bestätigt: VfB-Angreifer Führich verpasst Bayern-Duell

IMAGO/Hasan Bratic/DeFodi Images

Chris Führich vom VfB Stuttgart fehlt dem DFB-Team gegen die Niederlande

Beim DFB-Team ist derzeit der Wurm drin: Nachdem Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits im Vorfeld der Partien gegen Bosnien-Herzegowina (2:1) und die Niederlande (14. Oktober) im Rahmen der Nations League auf zahlreiche Ausfälle reagieren musste, gestaltet sich die Lage nach dem Erfolg in Bosnien noch einmal düsterer: Chris Führich zog sich eine Verletzung zu und fällt nun aus, wie der Deutsche Fußball-Bund und der VfB Stuttgart am Samstagnachmittag bestätigten.

Chris Führich wird dem VfB Stuttgart nach seiner Verletzung im DFB-Trikot "zwei bis drei Wochen" fehlen. Wie der Vizemeister am Samstag bekannt gab, zog sich der Offensivspieler am Freitag gegen Bosnien und Herzegowina "einen kleineren Muskelfaserriss im Adduktorenbereich" zu. Führich war in Zenica erst in der 82. Minute für Serge Gnabry eingewechselt worden.

Der 26-Jährige wird damit in jedem Fall das Topspiel bei Rekordmeister Bayern München am 19. Oktober sowie das Auswärtsspiel in der Champions League bei Juventus Turin (22. Oktober) verpassen. Auch das Heimspiel gegen Holstein Kiel (26. Oktober) dürfte für Führich, der von Trainer Sebastian Hoeneß in bislang allen Pflichtspielen der Saison aufgeboten wurde, zu früh kommen.

"Bei einem langen Schritt" habe sich Führich eine Muskelverletzung zugezogen, so Bundestrainer Julian Nagelsmann nach dem Auswärtssieg in Zenica über seinen Schützling.

Verzichtet Nagelsmann auf eine Nachnominierung, kann er im Klassiker gegen Oranje somit nur noch auf 21 Spieler zurückgreifen. Bereits bei der Bekanntgabe des Ausfalls von David Raum wenige Tage vor der Bosnien-Partie sah Nagelsmann davon ab, Ersatz zum Team zu beordern.

Auch ein Star des FC Bayern fraglich

Damit aber nicht genug: Hinter Mittelfeldspieler Aleksandar Pavlovic vom FC Bayern steht vor dem Duell gegen die Niederlande ein Fragezeichen.

Der 20-Jährige klagt über Knieprobleme und kam in Bosnien nicht zum Einsatz. Ursprünglich hätte er sogar ein der Startformation stehen sollen. "Da müssen wir schauen, wie es Richtung Montag aussieht", sagte Nagelsmann bei RTL.

Ohnehin müsse man beachten, wie man mit "der Belastung, mit dem späten Ankommen in Herzogenaurach um 4 Uhr nachts" klarkomme - zumal man am Montag schon wieder ranmüsse, so Nagelsmann weiter.

Mit einem Sieg gegen die Niederlande hätte die DFB-Auswahl vorzeitig das Viertelfinale in der Nationenliga erreicht.