England rehabilitiert sich für Griechenland-Pleite

IMAGO/Bradley Collyer

England hat Finnland in der Nations League bezwungen

Drei Tage nach der historischen Heimpleite gegen Griechenland hat sich Vize-Europameister England rehabilitiert.

Die Three Lions setzten sich in der Nations League in Finnland - wieder mit ihrem Kapitän Harry Kane - mit 3:1 (1:0) durch und überzeugten zumindest phasenweise. Allerdings hatte das Team des Interimstrainers Lee Carsley auch etwas Glück, dass die Gastgeber mehrere Großchancen vergaben.

Jack Grealish brachte England nach einem klugen Pass von Angel Gomes früh in Führung (18.). Nach dem Seitenwechsel ließ der Augsburger Fredrik Jensen die hervorragende Gelegenheit zum Ausgleich ungenutzt (57.), ehe Trent Alexander-Arnold mit einem Freistoß aus 20 Metern in den Winkel für die Entscheidung sorgte (74.). Declan Rice legte noch das 3:0 nach (84.), Arttu Hoskonen traf spät für die Finnen (87.).

Bayern-Torjäger Kane, der am Donnerstag bei der ersten Niederlage überhaupt gegen Griechenland (1:2) wegen einer kleineren Verletzung geschont worden war, ging in seinem 101. Länderspiel leer aus.

England schloss in der Gruppe B2 vorerst nach Punkten zum Tabellenführer Griechenland auf, der am späteren Abend (20.45 Uhr/DAZN) auf Irland trifft.