Tuchel oder Guardiola? England benötigt "Weltklasse-Trainer"

Markku Ulander/Lehtikuva/dpa

Englands Interimstrainer Lee Carsley steht weiter in der Kritik

Eine längere Zukunft als Englands Fußball-Nationaltrainer ist Interimscoach Lee Carsley offenbar nicht vergönnt.

"Dieser Job verdient einen Weltklassetrainer, der Trophäen gewonnen und alles durchgemacht hat", sagte der 50-Jährige nach dem 3:1-Pflichtsieg in der Nations League in Finnland. "Ich bin erst auf dem Weg dorthin." Längst werden die früheren Bayern-Trainer Thomas Tuchel und Pep Guardiola als mögliche Nachfolge-Kandidaten des nach der EM zurückgetretenen Gareth Southgate gehandelt.

Carsley wird mit großer Sicherheit noch bei den Nations-League-Partien in Griechenland (14. November) sowie drei Tage später zum Abschluss in der zweitklassigen B-Liga gegen Irland auf der Bank sitzen. "Mein Auftrag ist es, sechs Spiele zu machen", sagte Carsley, der voraussichtlich wieder zur englischen U21-Nationalmannschaft zurückkehren wird. Im März 2025 startet dann für Harry Kane und Co. die Qualifikation für die XXL-WM in den USA, Kanada und Mexiko.

Hochkarätige Kandidaten

Wer dann auf der Bank des Vize-Europameisters sitzen wird, ist offen. Tuchel oder Guardiola werden als mögliche Kandidaten genannt. Tuchel wäre nach dem Bayern-Ende im vergangenen Sommer frei.

Guardiola steht noch bis zum 30. Juni 2025 bei Manchester City unter Vertrag und würde vier Qualifikationsspiele verpassen. Auch Eddie Howe von Newcastle United wurde bereits als möglicher Kandidat gehandelt. Laut der britischen Zeitung "The Telegraph" will der 46-Jährige den Premier-League-Club aktuell nicht verlassen.

Am Sonntag zeigte die englische Mannschaft wenige Tage nach der 1:2-Blamage von Wembley gegen Griechenland in der finnischen Hauptstadt zumindest eine Reaktion. Jack Grealish, Trent Alexander-Arnold mit einem traumhaften Freistoß sowie Declan Rice trafen für das Carsley-Team. Hinter den Griechen steht England in der Gruppe 2 nur auf Rang zwei. Lediglich der Tabellenerste steigt in die A-Liga auf.