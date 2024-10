VfB-Boss: Das macht Undav "so wertvoll"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Jens Lommel

Deniz Undav (l.) ist absoluter Leistungsträger beim VfB Stuttgart

Deniz Undav ist das derzeit womöglich größte Phänomen im deutschen Fußball. Im Alter von 23 Jahren war der Stürmer noch nicht über die 3. Liga hinausgekommen, hatte bei den Profi-Klubs Werder Bremen und Eintracht Braunschweig keine Berücksichtigung gefunden. Jetzt startet er beim VfB Stuttgart und in der deutschen Nationalmannschaft durch und ist längst zu einem der großen Publikumslieblinge aufgestiegen.

VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth führte nun in einem Interview aus, was Undav seiner Ansicht nach so besonders für die Schwaben und die DFB-Auswahl macht. Wohlgemuth hatte den Torjäger im vergangenen Sommer zunächst auf Leihbasis von Brighton & Hove Albion verpflichtet und in diesem Sommer knapp 27 Millionen Euro Ablöse für den 28-Jährigen hingeblättert.

Laut Wohlgemuth sei Undav ein Glücksfall für den deutschen Fußball: "Deniz ist ein Entertainer, aber auch ein Anführer", sagte der VfB-Macher der "Stuttgarter Zeitung" und führte aus: "Solche Dinge werden im modernen Fußball mehr denn je benötigt - das macht ihn so wertvoll für den DFB und für uns."

Nach seiner herausragenden ersten Bundeliga-Spielzeit, in der Undav 18 Tore in 30 Spielen erzielte und sich als Stammspieler unter Cheftrainer Sebastian Hoeneß etablierte, schaffte er den Sprung in die deutsche Nationalmannschaft.

Undav laut VfB-Boss mit gutem Gespür

Für Deutschland spielte der gebürtige Vareler bis dato fünfmal und erzielte dabei drei Tore.

"Deniz ist auf und neben dem Platz eine Bereicherung", sagte sein Vereinsboss Wohlgemuth. Undav sei "ein Typ, den es im heutigen Fußballgeschäft nur noch selten so gibt. Er ist keine Kunstfigur, verstellt sich nicht und versucht nicht, in der Öffentlichkeit ein anderes Bild abzugeben als intern."

Vor allem seine direkte Ansprache in Interviews und auch gegenüber seinen Mitspielern komme an. "Er macht keine größeren Bögen um den heißen Brei - wenn in seiner Wahrnehmung etwas im Argen liegt, spricht er es an", so Wohlgemuth.

Der Torjäger habe dabei "ein Gespür dafür, wo der Spaß endet und die Ernsthaftigkeit beginnt".