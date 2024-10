Nagelsmann packt aus: Darum floppte Gravenberch bei Bayern

IMAGO/Joris Verwijst

Ryan Gravenberch und Julian Nagelsmann arbeiteten einst beim FC Bayern zusammen

Nach nur einer Saison beim FC Bayern ergriff Ryan Gravenberch im Spätsommer 2023 schon wieder die Flucht und wechselte nach England zum FC Liverpool. Dort ist der Niederländer mit etwas Anlaufzeit zum Leistungsträger avanciert. Julian Nagelsmann, damals Coach beim deutschen Rekordmeister und mittlerweile Bundestrainer, war vor dem Wiedersehen beim Länderspiel zwischen der DFB-Auswahl und Oranje voll des Lobes für seinen Ex-Schützling.

"Der Schritt war brillant. Er macht es perfekt in Liverpool unter Neu-Trainer Arne Slot und in der Nationalmannschaft", schwärmte der 37-Jährige auf der Pressekonferenz vor dem Nachbarschaftsduell in der Nations League: "Ich freue mich für ihn, weil er ein schlauer Junge und ein brillanter Spieler ist."

Mehr noch: "Ich habe diese Entwicklung erwartet, weil er fantastisch ist."

Doch warum hat es beim FC Bayern nicht funktioniert? Nach 34 Pflichtspielen, zumeist als Joker, wollte Gravenberch wieder weg, Liverpool sicherte sich für 40 Millionen Euro seine Dienste. Aktuell ist er im defensiven Mittelfeld der Reds gesetzt.

"Es war so etwas wie ein Problem, weil wir Joshua Kimmich und Leon Goretzka zu diesem Zeitpunkt hatten. Deshalb war es kompliziert für einen jungen Spieler, mehr Minuten zu bekommen", erinnerte sich Nagelsmann.

Der Nachfolger von Hansi Flick stand selbst durchaus unter Druck: "Ich war neuer Trainer bei Bayern und es war nicht einfach, Spieler der deutschen Nationalmannschaft auf die Bank setzen."

Gravenberchs Start beim FC Bayern "nicht perfekt"

Zugleich verwies Nagelsmann auch auf Gravenberchs "nicht perfekten" Start an der Säbener Straße.

"Bei Ajax hat er zuvor jedes Spiel von Beginn an gespielt. Es war eine andere Art des Spiels, dann für 20 Minuten aufs Feld zu kommen. Es hat lange gedauert, bis er sich an die Situation angepasst hat", merkte der Übungsleiter an.

18,5 Millionen Euro hatte der FC Bayern 2022 nach Amsterdam überwiesen, um den Youngster an die Isar zu holen. Den hohen Erwartungen wurde Gravenberch letztlich nie gerecht.