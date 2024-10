Baumgart reagiert auf Gerüchte um Choupo-Moting und Co.

IMAGO/Laci Perenyi

Steffen Baumgart hat auf Gerüchte rund um den HSV reagiert

Sieben Spiele acht Tore - und eine schwere Verletzung: Dass Robert Glatzel dem Hamburger SV in den kommenden Monaten nicht zur Verfügung stehen wird, ist ein heftiger Dämpfer für die nicht gerade geringen Ambitionen des HSV, endlich wieder in die deutsche Fußball-Bundesliga zurückzukehren. Kein Wunder, dass in den letzten Tagen zahlreiche prominente Namen als Ersatz bei den Rothosen gehandelt wurden. Coach Steffen Baumgart hat nun reagiert.

Anthony Modeste (unter anderem 85 Tore in 209 Bundesliga-Spielen für den 1. FC Köln, die TSG 1899 Hoffenheim und den BVB) und Eric-Maxim Choupo-Moting (bis Sommer 2024 noch in Diensten des FC Bayern) eint derzeit ein für den Hamburger SV womöglich nicht uninteressanter Umstand: Beide Angreifer stehen derzeit ohne Arbeitgeber da und dürften sich auch außerhalb des Transferfensters einem neuen Klub anschließen.

Gerüchte um ein Engagement beim HSV kursierten in den vergangenen Tagen um beide Offensivspieler, der will die Beine allerdings erst einmal stillhalten. Das hat Trainer Steffen Baumgart nun bestätigt.

Die in den Medien Gehandelten hätten "ihre Quote" nachgewiesen, "aber sie haben auch alle seit vier Monaten Urlaub. Und bei den Intensitäten, die im Fußball aktuell laufen, bin ich mir sicher, dass die nicht morgen kommen und übermorgen helfen könnten", erklärte Baumgart nach dem Training am Montag laut "Hamburger Morgenpost" auf Nachfrage, dass Choupo-Moting, Modeste und weitere derzeit vereinslose Stars aktuell kein Thema seien.

HSV hat zwei Junge und zwei Erfahrene

Robert Glatzel in seiner aktuellen Form bekomme man ohnehin "nicht so aufgefangen". Jemanden von außerhalb für diese Aufgabe zu holen, sei zudem "im Moment ein bisschen schwierig", so Baumgart, der begründet: "Denn man sollte vor allem Vertrauen in den Kader haben, den man hat."

Auf der Stürmer-Position habe man mit Davie Selke steht auch Ransford Königsdörffer "zwei Erfahrene" und zudem "zwei Junge" mit Omar Sillah und Otto Stange "und vielleicht taucht ja auch noch der ein oder andere auf, mit dem wir noch gar nicht rechnen", so Baumgart.

Auf den HSV wartet am Sonntag (20.10., 13:30 Uhr) eine schwere Heimpartie, wenn man den Tabellenzweiten 1. FC Magdeburg empfängt.