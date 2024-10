96-Trainer stellt klare Forderung vor Schalke-Duell

IMAGO/Ulrich Hufnagel

Stefan Leitl will bei Hannover 96 Tore sehen

Hannover 96 trifft in der 2. Bundesliga am Samstagmittag (13 Uhr) auf den FC Schalke 04. Cheftrainer Stefan Leitl richtete im Vorfeld eine klare Forderung an seine Spieler.

"Alle Stürmer hatten Chancen und waren in den richtigen Positionen, um ihre Tore zu erzielen. Jetzt geht's darum, dass wir die Tore auch machen. Das ist natürlich unsere Erwartungshaltung an die Stürmer", wird Leitl vor dem Duell mit dem FC Schalke 04 von "Bild" zitiert.

Nach Ansicht des 47-Jährigen sind aber nicht nur die Angreifer für Offensivgefahr verantwortlich. "Wir wollen noch mehr Spieler in gefährliche Toraktionen bekommen, denn wir spielen ja nicht nur mit zwei Stürmern, sondern auch mit zwei offensiven Mittelfeldspielern. Wir haben vier offensive Spieler auf dem Feld, die alle Tore schießen und vorbereiten dürfen", stellte Leitl klar.

Hannover 96 defensivstark, aber offensiv mit Luft nach oben

Hannover 96 rangiert in der 2. Bundesliga aktuell auf dem sechsten Tabellenplatz. Die Niedersachsen stellen mit sechs Gegentreffern in acht Spielen momentan die beste Defensive im deutschen Fußball-Unterhaus.

In der Offensive drückt hingegen der Schuh. So stehen neun eigene Tore auf der Habenseite. Zum Vergleich: Der 1. FC Köln kommt als gefährlichste Offensive der 2. Bundesliga schon auf 20 Tore.

"So wie die vier offensiven Spieler ihren Anteil daran haben, dass wir die beste Abwehr der Liga stellen, so dürfen sich die anderen auch noch mehr ins Offensivspiel einschalten", kommentierte Leitl.

Auf Hannover 96 wartet in der 2. Bundesliga am Samstag (ab 13 Uhr im Live-Ticker auf sport.de) eine knifflige Aufgabe. Der FC Schalke 04 gastiert in der niedersächsischen Landeshauptstadt. Bei den Königsblauen feiert Kees van Wonderen sein Pflichtspieldebüt als neuer Cheftrainer. Der Niederländer soll dem Tabellen-13. neuen Schwung verleihen.