Gladbach bestätigt Verlängerung mit Hack

IMAGO/Eibner-Pressefoto / Jan Rollinger

Robin Hack bleibt lbis 2029 in Gladbach

Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach hat den Vertrag mit Angreifer Robin Hack vorzeitig um zwei Jahre bis 2029 verlängert.

"Ich freue mich extrem auf die nächsten Jahre. Ich habe bereits viele schöne Momente im Borussia-Park erlebt und freue mich auf viele weitere", sagte der 26-Jährige.

Hack war im Sommer 2023 vom damaligen Zweitliga-Absteiger Arminia Bielefeld an den Niederrhein gewechselt. Dort erzielte er in seiner ersten Saison zehn Bundesliga-Tore - alle in der Rückrunde - und war damit bester Schütze der Borussia.

Gladbachs Geschäftsführer Sport Roland Virkus bezeichnete die Verlängerung mit dem ehemaligen U21-Nationalspieler als "Ausdruck seiner Entwicklung" und "klares Signal, wie wohl sich Robin bei Borussia fühlt".