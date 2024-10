Leverkusen mit Personalsorgen in die Wochen der Wahrheit

IMAGO/Moritz Mueller

Bayer Leverkusen steht vor einem wegweisenden Wochenende

Durchwachsener Saisonstart, angeschlagener Topspieler - und nun das Duell gegen offensivstarke Frankfurter: Bayer Leverkusen steht vor einem wegweisenden Wochenende.

Seine Coolness hat Xabi Alonso auch in kniffligen Zeiten nicht verloren. Nach einem lässigen Trickwurf eines Tischtennisballs in ein Wasserglas zeigte der Meister-Trainer von Bayer Leverkusen den Daumen nach oben, die Social-Media-Abteilung feierte den Basken am Mittwoch als "Baller".

Mehr als ein gequältes Lächeln huschte Alonso dabei aber nicht über das Gesicht - zu viele Nackenschläge hat der Coach in der verflixten Länderspielpause einstecken müssen.

Ausnahmekönner Florian Wirtz? Fehlt auf unbestimmte Zeit mit einer Kapselverletzung im rechten Sprunggelenk. Torjäger Victor Boniface? Wurde stundenlang mit seinem Nationalteam am Flughafen in Libyen festgehalten und kehrte übermüdet nach Leverkusen zurück.

Während Alonso die Daheimgebliebenen im Training gewohnt gestenreich auf die schwere Aufgabe gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr/Sky) einstellte, wurden die Baustellen bei der Werkself immer mehr und komplizierter.

Denn schon vor dem Abflug der Stars zu den Nationalmannschaften war die Mängelliste beim Double-Gewinner lang, von der Leichtigkeit der Vorsaison ist beim derzeitigen Tabellenfünften nicht mehr viel übrig. Das machte das völlig überraschende 2:2 gegen Aufsteiger Holstein Kiel nach einer 2:0-Führung deutlich.

Florian Wirtz könnte Bayer Leverkusen vorerst fehlen

"So kann es nicht weitergehen", soll Alonso in der Kabine laut "Sport Bild" gepoltert haben, jeder müsse sich "überlegen, wie er die nächste Phase angehen will." Vor allem defensiv läuft nicht viel zusammen - und nun stürmen in Omar Marmoush und Hugo Ekitike auch noch zwei Eintracht-Angreifer in Topverfassung auf die wankende Abwehr zu.

Schon zwölf Gegentore hat die Werkself in den ersten sechs Bundesliga-Partien kassiert, in der gesamten Vorsaison waren es nur insgesamt 24. "Ich hoffe, dass wir in der Pause einen guten Dialog haben. Das müssen wir schnellstmöglich rauskriegen", sagte Kapitän Lukas Hradecky, der gegen seinen Ex-Klub vor seinem 300. Einsatz in der Bundesliga steht.

Doch auch offensiv wird sich Alonso Gedanken machen müssen - der wahrscheinliche Ausfall von Wirtz, der sich im Länderspiel gegen die Niederlande (1:0) verletzte, zwingt ihn zum Umbauen. Wirtz ist einer der wenigen "Unersetzlichen" im starken Kader der Leverkusener.

"Flo hat diesen Wunsch, in dieser Saison noch besser zu spielen. Er möchte zeigen, dass er sich noch weiterentwickeln kann", hatte Alonso erst unlängst erklärt - wie lange der Zauberfuß fehlt, ist unklar.

Dabei stehen Bayer nach einem durchwachsenen Saisonstart nun wegweisende Wochen bevor. Sieben Spiele warten bis zum 9. November auf die Werkself, darunter die Kracher in der Bundesliga gegen den VfB Stuttgart (1. November) und in der Champions League beim FC Liverpool (5. November).

Zuerst steigt aber das Duell mit den drittplatzierten Frankfurtern. Und zumindest die Bilanz wird Alonso Mut machen. Die letzten zehn Heimspiele gegen die Eintracht hat die Werkself allesamt gewonnen - und das immer mit mindestens zwei Toren Differenz.