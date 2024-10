U21 testet in Aachen gegen Dänemark

Imago/Newspix/SID/IMAGO/PAWEL PIOTROWSKI / 400MM.PL

Ungeschlagen in der EM-Quali: Die deutsche U21

Die deutschen U21-Fußballer werden ihr erstes von vier Spielen auf dem Weg zur EM 2025 am 15. November in Aachen gegen Dänemark bestreiten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mit. "Bis zum Turnier sind es noch rund acht Monate – diese Zeit wollen wir nutzen, um als Team weiter zu wachsen und unsere Abläufe mehr und mehr zu verinnerlichen", sagte Trainer Antonio Di Salvo.

Die Dänen haben sich ebenso wie die DFB-Auswahl als Gruppensieger ihrer Quali-Gruppe für die Endrunde in der Slowakei (11. bis 28. Juni 2025) qualifiziert. Der zweite November-Test soll laut Di Salvo in Frankreich stattfinden, im März werde man erst im EM-Gastgeberland Slowakei und zur Generalprobe daheim gegen Olympiasieger Spanien spielen. Die endgültigen Planungen für März sollen aber erst nach der Gruppen-Auslosung am 3. Dezember in Bratislava festgezurrt werden.