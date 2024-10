Rolfes sieht "keine lange Geschichte" bei Wirtz

IMAGO/Laci Perenyi

Sein Einsatz gegen Frankfurt bleibt offen: Leverkusens Nationalspieler Florian Wirtz.

Der Leverkusener Sportchef Simon Rolfes hat einen Einsatz von Florian Wirtz im Bundesliga-Duell mit Eintracht Frankfurt offen gelassen.

"Wir haben nicht bekanntgegeben, dass er ausfällt, sondern nur, weshalb er ausgewechselt wurde. Er hat gestern nicht trainiert und wurde behandelt. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt und ob er uns zur Verfügung stehen wird oder nicht. Es wird keine ganz lange Geschichte sein", sagte Rolfes bei Sky vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr) gegen den Tabellendritten.

Nationalspieler Wirtz war beim 1:0-Erfolg der deutschen Elf in der Nation League am Montag gegen die Niederlande zur Halbzeit wegen einer Blessur am Sprunggelenk ausgewechselt worden.

Laut einer Mitteilung der Leverkusener handelt es sich um eine "leichte Verletzung".

Anhaltende Gerüchte um Florian Wirtz

Auf anhaltende Gerüchte, dass der Jungstar die Werkself im kommenden Sommer verlassen könnte, reagierte Rolfes gelassen.

"Es wurde ja schon häufig spekuliert, aber gerade intern - das habe ich schon oft betont - ist der Austausch mit ihm und seiner Familie sehr offen und vertrauensvoll. Der Fokus lag immer darauf, was für seine Entwicklung gut ist, im Zusammenhang mit Bayer 04. Deshalb ist bei uns gar nicht so Thema, ob er verkauft wird oder nicht. Er ist hier. Wir wollen mit ihm arbeiten, seine Qualitäten hier einsetzen und mit ihm Erfolg haben."