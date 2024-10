IMAGO/Herbert Bucco

Michael Reschke arbeitete für den FC Bayern und für den VfB Stuttgart

Trainer Sebastian Hoeneß und Sportvorstand Fabian Wohlgemuth formten den VfB Stuttgart vom Abstiegskandidaten zum Champions-League-Teilnehmer. Michael Reschke, ehemalige Technischer Direktor beim FC Bayern, adelte das Duo nun.

"Sebastian Hoeneß ist der beste Transfer des VfB in den letzten 30 Jahren. Was dort zuletzt entstanden ist, da kann man nur den Hut davor ziehen", sagte Reschke zur "Bild" und führte weiter aus: "Die Entwicklung ist außergewöhnlich und ein kleines Fußball-Wunder. Mit Sebastian als Spiritus Rector."

Auch für Wohlgemuth hatte der ehemalige Sportvorstand des VfB nur lobende Worte übrig: "Was Fabian beim VfB leistet, kann ich mit einem Wort beschreiben: herausragend. Wie er den Verein lebt, ist echt klasse."

Ihn habe allerdings gewundert, dass die Stuttgarter Wohlgemuth nicht schon früher zum Sportvorstand gemacht haben. "Für mich war das eine Muss-Entscheidung und absolut alternativlos", so der 67-Jährige.

Im Sommer hatten die Schwaben Wohlgemuth, der bis dato als Sportdirektor agierte, befördert. Der 45-Jährige war im Dezember 2022 vom SC Paderborn nach Stuttgart gekommen.

Hoeneß leitet die Geschicke beim VfB seit April 2023.

FC Bayern "spielt in einer anderen Liga" als der VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart trifft am Samstagabend (18:30 Uhr) im Topspiel auf den FC Bayern. Reschke sieht die Münchner in der klaren Favoritenrolle. "Wie das Spiel in München läuft, wird von den Bayern abhängen", so der Berater: "Sie werden die Partie dominieren, so wie zuletzt gegen Leverkusen in beeindruckender Art und Weise."

Der VfB habe aber die Qualitäten dafür, den Münchnern "weh zu tun und Nadelstiche zu setzen". Die Schwaben befinden sich schließlich auf "einem fantastischen Weg". Reschke betonte allerdings: "Doch bei aller Euphorie und allem Respekt: Der FC Bayern ist nicht der Maßstab, sondern spielt in einer anderen Liga."