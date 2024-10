Lob für Tuchel: "Brillanter Typ"

IMAGO/Irina R. Hipolito

Thomas Tuchel übernimmt die englische Nationalmannschaft

Newcastles Trainer Eddie Howe ist vom neuen englischen Fußball-Nationalcoach Thomas Tuchel begeistert. "Was für ein brillanter Typ. Was für ein großartiger Mensch. Was für ein großartiger Trainer", schwärmte Howe über den Deutschen.

Der 46 Jahre alte Howe lernte den früheren Bayern-Trainer kennen, als er in der Saison 2020/21 für kurze Zeit beim FC Chelsea, damals mit Tuchel als Coach, hospitierte. "Ich war zwei Tage mit ihm zusammen und fand ihn faszinierend", erklärte Howe. "Ich hoffe, dass er England zu vielen Trophäen führen wird."

Kein Kontakt mit der FA

Howe galt in einigen britischen Medien und auch bei Experten wie dem früheren englischen Nationalspieler Gary Neville als Wunschlösung. Sie hofften auf einen Engländer als neuen Nationaltrainer. Am Mittwoch bestätigte der englische Fußballverband FA die Verpflichtung von Tuchel. "Es gab keinen Kontakt mit der FA", sagte Howe, der als einer von nur drei englischen Trainern derzeit in der Premier League tätig ist.

Howe hätte persönlich einen Trainer aus England "vorgezogen. Aber wenn man im Ausland guckt, sollte man sich für den Besten entscheiden. Das ist Thomas ganz sicher", sagte Howe.