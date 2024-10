So begründet Sahin den erneuten Bankplatz für Gittens

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Nuri Sahin beorderte erneut Marcel Sabitzer in die BVB-Startelf

Es war die vermeintlich größte Aufstellungs-Überraschung für die BVB-Fans am Freitagabend. Nachdem der Ausfall von Karim Adeyemi und Julien Duranville bei Borussia Dortmund gegen den FC St. Pauli bereits vorher feststand, rechnete sich Youngster Jamie Gittens große Chancen aus, von Beginn an auflaufen zu dürfen. Statt dem jungen Engländer berief BVB-Cheftrainer Nuri Sahin aber Marcel Sabitzer in die erste Elf.

Noch vor Anpfiff der Partie gegen den Aufsteiger aus Hamburg (2:1) begründete Sahin am "DAZN"-Mikrofon seine Entscheidung, mit dem routinierten Österreicher auf der offensiven Flügelposition loszulegen statt dem 20-jährigen Gittens.

"Er hat in letzter Zeit sehr, sehr viel gespielt. Wir haben sehr viele Spiele. Jamie war jetzt bei der Nationalmannschaft, hat dort nicht alles gespielt, aber auch wieder Reisen gehabt. Er ist immer noch in der Entwicklung, wir müssen da ein bisschen auf ihn aufpassen", führte der Dortmunder Cheftrainer die Belastungssteuerung als Grund an.

Während der Länderspielpause hatte Gittens zweimal für die englische U21-Nationalmannschaft auf dem Rasen gestanden, darunter auch am vergangenen Dienstagabend beim 7:0-Kantersieg gegen Aserbaidschan.

Sabitzer weicht erneut auf die Außenbahn aus

"Er wird für uns in den nächsten Wochen sehr, sehr wichtig. [...] Wir haben die Verantwortung, auch auf die Spieler aufzupassen", führte Sahin weiter über den gebürtigen Londoner aus, der in seiner BVB-Zeit immer wieder verletzungsbedingt ausgefallen war.

In Marcel Sabitzer sah der Dortmunder Coach für den Freitagabend die erstbeste Alternative für die rechte Außenbahn: "Sabitzer hat eine gute Phase in der Nationalmannschaft gehabt, er kam auch sehr frisch und motiviert zurück. Es ist schon Luxus, Sabi dann aufzustellen", so Sahin über den 30-Jährigen, der zuletzt immer wieder auf die Außenpositionen ausweichen musste.

Jamie Gittens wurde dann in der zweiten Halbzeit für Pascal Groß eingewechselt und bereitete den 2:1-Siegtreffer durch Serhou Guirassy mustergültig vor.