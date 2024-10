Nächste Klatsche für Turbine Potsdam

IMAGO/Julius Frick

Kurt Russ kassierte mit Potsdam eine deutliche Pleite

Die Fußballerinnen von Turbine Potsdam haben in der Bundesliga den nächsten empfindlichen Rückschlag kassiert.

Nach der deutlichen 0:6 (0:3)-Niederlage bei der TSG Hoffenheim bleibt der abstiegsbedrohte Traditionsverein weiter punkt- und torlos am Tabellenende.

Im zweiten Spiel des neuen Potsdam-Trainers Kurt Russ hatte Turbine größte Not in der Defensive. Ereleta Memeti (21.), Gia Corley (34./67.), Melissa Kössler (36./64.) und Julia Hickelsberger-Füller (63.) trafen beim Schützenfest der starken TSG, die mit dem dritten Sieg in Folge auf den fünften Platz kletterte.

Derartige Serien sind für Potsdam, das neben der sportlichen Krise auch auf der Suche nach einem Hauptsponsor ist, derzeit undenkbar. Nach der Länderspielpause trifft der Bundesliga-Rückkehrer am 2. November im Abstiegsduell auf Carl Zeiss Jena (14 Uhr/MagentaSport und DAZN).