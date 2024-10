Dritte Niederlage in Serie: Aue verpasst Sprung auf Platz zwei

IMAGO/Marino/HMB-Media

Terence Boyd traf für Mannheim einmal

Erzgebirge Aue hat in der 3. Fußball-Liga den Sprung auf Platz zwei verpasst. Die Mannschaft von Trainer Pavel Dotchev verlor am Freitag 0:3 (0:1) bei Waldhof Mannheim und kassierte damit die dritte Niederlage in Serie.

Terrence Boyd (32.), Kelvin Arase (78.) und Kennedy Okpala (90.+4) trafen für die Gastgeber.

In der Tabelle bleibt Aue mit 16 Punkten auf Rang fünf, zu Spitzenreiter SV Sandhausen fehlen vier Zähler. Derweil verließen die Mannheimer mit ihrem dritten Saisonsieg die Abstiegszone.