BVB-Legende Hummels nutzt Galgenhumor

Der frühere BVB-Verteidiger Mats Hummels hat seine bisherige Nicht-Berücksichtigung mit Humor genommen

Bei Borussia Dortmund war er zuletzt zwar auch nicht immer gefragt, stand aber vor allem in der Champions League regelmäßig auf dem Rasen und führte den BVB so sogar bis ins Champions-League-Finale. Nach seinem Abschied aus Dortmund hat Hummels es bei seinem neuen Klub AS Rom allerdings noch schwer, saß bislang nur auf der Bank. Auf diesen Zustand hat der Innenverteidiger nun ein weiteres Mal mit Humor reagiert.

Im Sommer ließ sich Mats Hummels nach seinem Abschied von Borussia Dortmund lange Zeit, um zu überlegen, ob er seine Karriere eigentlich noch fortsetzen will und wo genau. Nach zahlreichen Gerüchten um ein Engagement in Spanien heuerte der 35-Jährige schlussendlich in Italien bei AS Rom an. Anfang September unterschrieb er dort seinen Vertrag.

Seitdem hat Hummels allerdings noch keinen einzigen Einsatz für seinen neuen Klub gesammelt, der ablösefrei gekommene Abwehrmann saß maximal auf der Bank. Auf Instagram reagierte er am Freitag auf seine Situation bei der Roma. Zu einem Foto, das ihn mit dem ikonischen Champions-League-Ball zeigt, den er als Ehrung als einer der besten Spieler der abgelaufenen Königsklassen-Saison bekam, schrieb er mit einem Augenzwinkern:

"Mehr Trophäen vom Champions-League-Team der Saison als Spielminuten bisher." - Das sollte allerdings keinesfalls eine Beschwerde in Richtung der Verantwortlichen von AS Rom rund um den neuen Trainer Ivan Juric sein, der das Amt Mitte September vom entlassenen Daniele de Rossi übernahm, sondern nur Hummels Leichtigkeit zeigen.

"Ich nehme sowas immer mit Humor, also bitte auch so interpretieren", warnte er vor Überinterpretation des Fotos.

Hummels bislang noch gelassen

Zudem erklärte Hummels, warum seine Auszeichnung für die Aufnahme ins Team der CL-Saison 2023/24 erst jetzt auf einem Foto festgehalten wurde, obwohl diese bereits seit Anfang Juni feststeht: "Das Paket musste noch von Dortmund nach Rom."

Dort will Hummels in den nächsten Wochen durchstarten und sich von seiner Rolle auf der Bank befreien. Schon vor Kurzem schrieb er bei Instagram zu Trainingsfotos: "Spielbilder sind bald auch dabei, denke ich."

Die nächste Chance bietet sich Hummels am Sonntagabend (20:45 Uhr) im Heimspiel gegen Inter Mailand.