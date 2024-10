Preußen Münster verpasst Befreiungsschlag

IMAGO/Marco Steinbrenner/DeFodi Images

Kein Sieger zwischen Münster und Elversberg

Der SC Preußen Münster hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf verpasst. Das Bundesliga-Gründungsmitglied kam im Duell mit der SV Elversberg trotz langer Führung nur zu einem 1:1 (1:0).

Joshua Mees (20.) und Robin Fellhauer (84.) erzielten vor 11.507 Zuschauern im Preußenstadion die Treffer. Der Tabellenvorletzte tritt auf der Stelle und liegt mit sechs Punkten weiter einen hinter Eintracht Braunschweig auf dem Relegationsplatz.

Nach harmloser Anfangsphase sorgte Münster aus dem Nichts für das erste Highlight: Babis Makridis fand nach einem Solo im Mittelfeld Mees, der sich mit einer klugen Bewegung durchsetzte und traf.

In einer Partie mit wenig Höhepunkten setzten die Münsteraner auf harte Zweikampfführung und hielten die SVE so in Schach.

Andras Nemeth (60.) verpasste mit der größten Chance im zweiten Durchgang den zweiten Treffer. Stattdessen traf Fellhauer in der Schlussphase sehenswert.