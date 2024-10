Schalke-Kapitän warnt nach Rückschlag

IMAGO/Michael Taeger

Kenan Karaman äußerte sich nach der Niederlage des FC Schalke 04

Der FC Schalke 04 musste beim Pflichtspiel-Debüt von Trainer Kees van Wonderen einen Rückschlag verkraften. Das Team will nach der Pleite gegen Hannover 96 unbedingt die Ruhe bewahren.

"Wir müssen Kontinuität reinbekommen und intern die Ruhe bewahren, auch wenn das auf Schalke nicht immer einfach ist", wird Schalke-Kapitän Kenan Karaman von der "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" zitiert: "Wir dürfen es nicht so weit kommen lassen wie in der vergangenen Saison."

Die Königsblauen hatten in der Vorsaison lange im Abstiegskampf der 2. Bundesliga festgesteckt. Ein Szenario, zu dem es in dieser Spielzeit nicht kommen soll. Nach dem missglückten Start in die neue Runde trennte sich der FC Schalke 04 Mitte September deshalb von Trainer Karel Geraerts sowie Sportdirektor Marc Wilmots.

Neuer Schalke-Trainer ist "kein Harry Potter"

Jakob Fimpel übernahm interimsweise an der Seitenlinie. Mit Kees van Wonderen wurde zuletzt ein neuer Hoffnungsträger präsentiert. Das S04-Debüt des Niederländers war allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Der FC Schalke 04 verlor am Samstagmittag mit 0:1 (0:1) bei Hannover 96.

"Wir spielen in Hannover, das ist eine gute Mannschaft mit den wenigsten Gegentoren, sie sind sehr gut organisiert. Das alles zu ändern, schafft man nicht so eben in sieben, acht Tagen", wurde van Wonderen im Anschluss von "Sky" zitiert: "Es ist unser erstes Spiel gewesen, wir brauchen Zeit - die wir nicht haben. Das soll keine Entschuldigung für mich sein, aber ich bin kein Harry Potter."

FC Schalke 04 legt schwachen Saisonstart hin

Der FC Schalke 04 hat nach den ersten neun Spieltagen lediglich acht Zähler auf dem eigenen Konto und rangiert kurz vor der Abstiegszone.

Am kommenden Wochenende geht es für die Knappen in der 2. Bundesliga gegen die SpVgg Greuther Fürth (26. Oktober) weiter - dann feiert van Wonderen seine Premiere vor heimischer Kulisse.